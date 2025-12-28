Fuga en el Penal de Baradero: buscan intensamente a dos internos

Dos internos se fugaron este viernes de la Unidad Penitenciaria N°11, donde se encontraban alojados en el pabellón 1

Dos internos se fugaron este viernes de la Unidad Penitenciaria N°11 de Baradero , lo que motivó un amplio operativo de búsqueda encabezado por fuerzas policiales y judiciales. La evasión fue detectada en horas de la mañana y generó preocupación en la comunidad ante la posibilidad de delitos asociados.

Según confirmaron fuentes oficiales, los evadidos fueron identificados como Ariel Vega Rolón y Matías Nahuel Zapata , quienes se encontraban alojados en el pabellón 1 del establecimiento carcelario. En un primer momento, trascendió que la fuga habría involucrado a tres personas, aunque con el avance de la investigación se determinó que fueron dos los internos que lograron abandonar la unidad.

Las circunstancias exactas en las que se produjo la evasión aún se encuentran bajo análisis. Las autoridades penitenciarias iniciaron actuaciones internas para determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad o posibles responsabilidades del personal.

Tras conocerse el hecho, personal de la DDI puso en marcha un intenso trabajo de investigación que incluye el relevamiento y análisis de cámaras de seguridad tanto del perímetro del penal como de zonas aledañas. El objetivo es reconstruir el recorrido realizado por los evadidos y establecer por dónde lograron salir del establecimiento.

En paralelo, se dispuso un operativo cerrojo en distintos accesos a la ciudad y rutas cercanas, con controles vehiculares e identificación de personas. Las fuerzas de seguridad trabajan de manera coordinada con el Servicio Penitenciario Bonaerense y autoridades judiciales.

Investigan posible vínculo con un hecho delictivo reciente

En el marco de la investigación, los investigadores no descartan una posible conexión entre la fuga y un hecho delictivo denunciado en las últimas horas. Una mujer radicó una denuncia en la que aseguró que dos sujetos ingresaron a su vivienda a través de un balcón, episodio que ahora es analizado para determinar si guarda relación con los internos prófugos.

Las autoridades señalaron que se están evaluando testimonios y elementos recolectados en la zona, mientras continúa la búsqueda de los evadidos. En las próximas horas se esperan novedades oficiales que podrían aportar mayor claridad sobre el avance del caso y las responsabilidades involucradas.