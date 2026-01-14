Pergamino celebró el talento joven en la primera edición de Fest Belgrano

El evento tuvo lugar el domingo en el Parque Belgrano y sorprendió tanto por el nivel de los espectáculos como por la masiva convocatoria.

La ciudad de Pergamino fue escenario de la primera edición de Fest Belgrano , una propuesta que integró expresiones artísticas, participación juvenil y experiencias vinculadas al mundo del trabajo. El evento tuvo lugar el domingo en el Parque Belgrano y sorprendió tanto por el nivel de los espectáculos como por la masiva convocatoria que acompañó esta presentación inaugural.

Con un enfoque integral, Fest Belgrano nació con la premisa de convertirse en un espacio de encuentro para las juventudes, fomentando la inserción laboral a través de prácticas reales, el protagonismo activo y el aprendizaje colectivo.

La música en vivo fue uno de los grandes atractivos de la jornada. Sobre el escenario se presentaron la banda emergente CAVI, que viene ganando visibilidad por su energía y frescura, y VALKIRIA, un grupo ya consolidado dentro de la escena local y regional, que se destacó como una de las actuaciones centrales del festival. Ambas propuestas lograron una fuerte respuesta del público y marcaron el pulso del evento.

Más allá de lo artístico, Fest Belgrano contó con una feria de estudiantes pergaminenses, donde jóvenes emprendedores tuvieron la oportunidad de participar con sus propios proyectos. Los distintos puestos ofrecieron productos y opciones gastronómicas variadas, al tiempo que funcionaron como un espacio de formación práctica, acercando a los participantes a dinámicas propias del ámbito laboral.

Formación como eje

Previo al evento, los jóvenes formaron parte de instancias de capacitación en áreas como ventas, marketing y bromatología, entre otros contenidos fundamentales. De este modo, la experiencia fue más allá de la comercialización de productos y se transformó en un proceso de aprendizaje integral.

Al hacer un balance de la jornada, el director de Juventud, Axel Toledo, expresó: “La primera edición de Fest Belgrano dejó un balance altamente positivo, tanto por la respuesta del público como por el compromiso de los jóvenes participantes. Creemos que el evento puede posicionarse como una propuesta innovadora que busca consolidarse y sumarse a nuevas oportunidades de formación, expresión artística y participación comunitaria”.

Un comienzo prometedor

Con música, capacitación y emprendedurismo como pilares, Fest Belgrano dio sus primeros pasos como un espacio que apuesta al talento joven y al fortalecimiento de experiencias que vinculan a las nuevas generaciones con el presente y el futuro del trabajo en Pergamino.