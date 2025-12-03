miércoles 03 de diciembre de 2025
    • Acara: En lo que va del año se patentaron 587 mil autos, el doble que en igual período de 2024

    Según Acara, en el undécimo mes del año se registraron en Argentina casi 35 mil operaciones y el acumulado del año ya superó las 587 mil unidades patentadas.

    3 de diciembre de 2025 - 16:12
    Los datos fueron aportados por Acara.

    De acuerdo con lo publicado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante noviembre de 2025 (hasta el viernes 28/11, último día hábil del mes) se patentaron 34.905 vehículos, lo que representa un 33,2% menos que en octubre (52.259 unidades) y un 3,6% menos que en noviembre de 2024 (36.220 unidades).

    Asimismo, estos datos claves para el negocio asegurador indican que en el acumulado de los 11 meses del año se patentaron 587.666 vehículos, lo que equivale a un crecimiento del 49,7% en comparación con el mismo período del año pasado (392.450 unidades), marcando la fuerte recuperación del sector.

    Las marcas más vendidas en Argentina

    En el siguiente cuadro se puede observar el top 10 con las marcas más vendidas en el segmento de automóviles livianos en noviembre. El #1 de marcas es ocupado por Volkswagen, con el 15,4% del mercado, por encima de las 5.000 unidades vendidas; que luego de varios meses destrona a Toyota, relegándola en segundo lugar, con el 13,6% del mercado y cerca de 4.500 unidades vendidas. Fiat conserva el tercer puesto, con el 11,1% del mercado, superando las 3.600 unidades vendidas.

    Los modelos más vendidos

    Por otro lado, en la siguiente tabla se exhibe el top 10 con los modelos más vendidos en el segmento de automóviles livianos en noviembre. Lo lidera la Toyota Hilux, que mantiene la primera posición del ranking, superando las 1.800 unidades, alcanzando el 5,6% del total. El Peugeot 208 pasa del tercer al segundo puesto, con más de 1.300 unidades vendidas, el 4,1% del total. El Volkswagen Tera se mete en el podio, también por encima de las 1.300 unidades vendidas y el 4,0% del total. El Fiat Cronos pasa del quinto al cuarto lugar, con más de 1.200 ventas; al igual que el Toyota Yaris, que baja de la segunda a la quinta posición; y la Ford Ranger, que pasa del #4 al #6.

