martes 23 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Entregaron el edificio del Vea en San Pedro y la escalera mecánica permanecerá en el local

    La empresa Cencosud entregó las llaves del ex Vea y confirmaron que la escalera mecánica y el ascensor seguirán en San Pedro.

    23 de diciembre de 2025 - 09:08
    La empresa Cencosud entregó las llaves del edificio donde funcionaba el supermercado Vea de San Pedro

    La empresa Cencosud entregó las llaves del edificio donde funcionaba el supermercado Vea de San Pedro

    La Opinion Semanario

    El edificio donde funcionaba el supermercado Vea en San Pedro fue entregado formalmente por Cencosud a los nuevos propietarios, la empresa Desarrolladora San Pedro S.A. La entrega permite avanzar en la definición del próximo operador del local, mientras que la escalera mecánica y el ascensor instalados permanecerán en la ciudad, como adelantaron los responsables del edificio.

    Lee además
    La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro llevó a cabo el acto de cierre del año institucional, que se desarrolló en las puertas del cuartel central, ubicado en la intersección de Belgrano y Alvarado.

    Bomberos Voluntarios de San Pedro: cierre del año con un acto de reconocimientos y ascensos
    Cronograma de atención y las especialidades en el sistema sanitario primario de San Pedro

    Centros de Salud en San Pedro: cronograma de atención y especialidades en los CAPS de la ciudad

    Nueva etapa para el local del ex Vea en San Pedro

    Tras el cierre de Vea a fines de octubre, producto de la reestructuración de Cencosud que afectó a varias sucursales en el país, la entrega del edificio marca el inicio de una nueva etapa comercial. Los nuevos dueños ya recibieron el local y están listos para iniciar los trabajos de reapertura con el operador que será definido en los próximos días.

    Escalera mecánica y ascensor: innovación que se queda

    El local cuenta con la primera escalera mecánica de San Pedro, instalada originalmente para un proyecto de supermercado Disco que luego se convirtió en Vea. Tanto la cinta mecánica como el ascensor permanecerán en el edificio, consolidando un valor agregado único en la ciudad y una ventaja para el futuro operador que ocupará el espacio.

    Prioridad a los empleados en la reapertura

    La expectativa ahora está puesta en la adjudicación del local a un nuevo supermercadista. Según indicaron los propietarios, los empleados despedidos tendrán prioridad en la selección de personal, lo que asegura continuidad laboral y contribuye a mantener la actividad económica del sector en San Pedro.

    Temas
    Seguí leyendo

    Bomberos Voluntarios de San Pedro: cierre del año con un acto de reconocimientos y ascensos

    Centros de Salud en San Pedro: cronograma de atención y especialidades en los CAPS de la ciudad

    San Pedro: Subsidios de luz y gas, cómo funcionará el nuevo régimen desde enero

    Caja navideña: ATE San Pedro confirmó la entrega para este lunes a sus afiliados

    San Pedro: Comerciantes Unidos rechazó el aumento de tasas y pidió abrir un canal de diálogo con el Municipio

    San Pedro: Abre el Complejo Turístico ex Tiro Federal y se consolida como epicentro del verano 2026

    San Pedro: Retiran Puntos Verdes tras hallar animales muertos y residuos de obra entre materiales reciclables

    San Pedro: gran inversión en agua potable y alerta municipal por baja recaudación en servicios sanitarios

    San Pedro: CICOP inicia un paro por tiempo indeterminado y convoca a un cacerolazo frente al Hospital

    San Pedro: La Sociedad Rural se declaró en estado de alerta por los fuertes aumentos de tasas municipales

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La organización Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA), junto a vecinas y vecinos de Costa Pobre, denunció penalmente el avance del proyecto denominado “Puerto Multimodal Ramallo” y advirtió sobre graves responsabilidades del Municipio de Ramallo, del intendente Mauro Poletti y de concejales del bloque oficialista.

    Costa Pobre: la Justicia investiga al Municipio de Ramallo por el avance del Puerto Multimodal

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El spot musical de la Policía Bonaerense para presentar el Operativo Sol a Sol. video
    Tendencias

    Un spot musical de la Policía Bonaerense para presentar el Operativo Sol a Sol
    En el Predio Lionel Messi de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se realizó el sorteo del fixture correspondiente al Torneo de la Primera B Metropolitana, certamen que Defensores Unidos de Zárate afrontará en la temporada 2026 con renovadas expectativas.

    Zárate: CADU ya conoce su camino en la Primera B Metropolitana 2026 y debutará como local

    El traslado de una mascota para viajar. 
    Tendencias

    ¿Qué mascotas? Autorizan a trasladar animales domésticos en trenes y micros de larga distancia

    La organización Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA), junto a vecinas y vecinos de Costa Pobre, denunció penalmente el avance del proyecto denominado “Puerto Multimodal Ramallo” y advirtió sobre graves responsabilidades del Municipio de Ramallo, del intendente Mauro Poletti y de concejales del bloque oficialista.

    Costa Pobre: la Justicia investiga al Municipio de Ramallo por el avance del Puerto Multimodal

    El acuerdo salarial alcanzado hace tres semanas por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las principales cámaras del sector metalmecánico aún no fue homologado por el Gobierno nacional, según manifestaron fuentes de la UOM San Nicolás

    San Nicolás: Se retrasa el aumento a metalúrgicos por falta de homologación del Gobierno