Entregaron el edificio del Vea en San Pedro y la escalera mecánica permanecerá en el local

La empresa Cencosud entregó las llaves del edificio donde funcionaba el supermercado Vea de San Pedro

El edificio donde funcionaba el supermercado Vea en San Pedro fue entregado formalmente por Cencosud a los nuevos propietarios, la empresa Desarrolladora San Pedro S.A. La entrega permite avanzar en la definición del próximo operador del local, mientras que la escalera mecánica y el ascensor instalados permanecerán en la ciudad, como adelantaron los responsables del edificio.

Nueva etapa para el local del ex Vea en San Pedro Tras el cierre de Vea a fines de octubre, producto de la reestructuración de Cencosud que afectó a varias sucursales en el país, la entrega del edificio marca el inicio de una nueva etapa comercial. Los nuevos dueños ya recibieron el local y están listos para iniciar los trabajos de reapertura con el operador que será definido en los próximos días.

Escalera mecánica y ascensor: innovación que se queda El local cuenta con la primera escalera mecánica de San Pedro, instalada originalmente para un proyecto de supermercado Disco que luego se convirtió en Vea. Tanto la cinta mecánica como el ascensor permanecerán en el edificio, consolidando un valor agregado único en la ciudad y una ventaja para el futuro operador que ocupará el espacio.

Prioridad a los empleados en la reapertura La expectativa ahora está puesta en la adjudicación del local a un nuevo supermercadista. Según indicaron los propietarios, los empleados despedidos tendrán prioridad en la selección de personal, lo que asegura continuidad laboral y contribuye a mantener la actividad económica del sector en San Pedro.

