La Municipalidad de Pergamino convoca a las entidades de bien público

Tras un gran 2025, con una presentación de trámites que superó ampliamente las expectativas, reflejo del enorme trabajo y compromiso social que sostienen nuestras organizaciones, la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Pergamino invita a representantes de las entidades de bien público a acercarse el viernes 5 de diciembre, desde las 11:00 y hasta las 14:00, al Salón Oval del Palacio Municipal, en Florida 629, para evacuar dudas, entregar documentación, recibir asesoramiento personalizado y consultar por la realización de trámites y gestiones.