lunes 01 de diciembre de 2025
    • La Municipalidad de Pergamino convoca a las entidades de bien público

    Desde la Municipalidad de Pergamino invitaron a los representantes de las instituciones a participar de una jornada abierta e informativa.

    1 de diciembre de 2025 - 15:21
    La convocatoria está hecha por la Municipalidad de Pergamino.

    Tras un gran 2025, con una presentación de trámites que superó ampliamente las expectativas, reflejo del enorme trabajo y compromiso social que sostienen nuestras organizaciones, la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Pergamino invita a representantes de las entidades de bien público a acercarse el viernes 5 de diciembre, desde las 11:00 y hasta las 14:00, al Salón Oval del Palacio Municipal, en Florida 629, para evacuar dudas, entregar documentación, recibir asesoramiento personalizado y consultar por la realización de trámites y gestiones.

    Cada 1 de diciembre es una fecha destinada a visibilizar la gravedad del VIH y a promover acciones concretas para enfrentarla.

    Alfonso Domenech cerró su año deportivo en el Turismo Nacional con un puesto 16.

    Convocatoria abierta

    Un espacio pensado para trabajar en conjunto, ordenar procesos y avanzar en nuevos objetivos para el 2026, “porque una ciudad más fuerte se construye con instituciones activas, participativas y comprometidas”, señalaron desde Gobierno.

    Este lunes se presenta como una jornada de transición en Pergamino, marcada por la humedad  y una temperatura máxima prevista de 23 grados.

