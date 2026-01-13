En San Nicolás prestadores de discapacidad alertan por demoras de hasta 120 días en pagos

En San Nicolás se replicaron varias marchas convocadas en el marco de protestas federales por reclamos vinculados a la discapacidad. Archivo El Norte

Los prestadores de servicios para personas con discapacidad enfrentan retrasos en los pagos que van de 60 a 120 días, en San Nicolás, generando incertidumbre entre familias y cuidadores. La falta de información sobre la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad agravan la situación.

Demoras en pagos y cierre de Andis complican el acceso a terapias Los profesionales del sector alertan que muchos dejaron de trabajar con algunas obras sociales y prepagas, entre ellas IOMA, afectando a la población más vulnerable. Patricia Sánchez, referente de TGD Padres TEA San Nicolás, destacó que encontrar terapeutas y acompañantes se ha vuelto cada vez más difícil, generando angustia y preocupación en las familias.

Compensaciones insuficientes y pensiones sin claridad La Ley de Emergencia en Discapacidad establece compensaciones por atrasos de prestaciones y pensiones no contributivas, pero el Gobierno solo propone un cálculo del 10,5 % sin normativa clara ni cronograma de pagos. Los gastos mensuales de personas con discapacidad pueden alcanzar los 800.000 pesos, sumando terapias, acompañantes, traslados y medicaciones.

Estrategias dilatorias y preocupación de organismos El Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis) alertó que, a pesar de la orden judicial del Juzgado Federal de Campana, el Ejecutivo nacional adopta estrategias dilatorias para retrasar la aplicación de la ley. La demora en la implementación genera incertidumbre y complica la continuidad de las terapias necesarias para quienes más lo necesitan.

