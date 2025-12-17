En San Nicolás ya se aplicaron más de 1.600 dosis de la vacuna contra el dengue

Desde el inicio de la campaña, en septiembre pasado, personas de entre 15 y 59 años continúan acercándose al vacunatorio del Hospital San Felipe para aplicarse la vacuna contra el dengue, tras el turno otorgado por el Ministerio de Salud.

Desde el inicio de la campaña de vacunación contra el dengue , en septiembre pasado, más de 1.600 vecinos de San Nicolás ya se aplicaron la dosis correspondiente en el Hospital San Felipe , en el marco del plan impulsado por el Ministerio de Salud bonaerense para prevenir posibles brotes de la enfermedad.

La campaña se amplió a todas las personas de entre 15 y 59 años que deseen vacunarse, independientemente de si ya cursaron la enfermedad. En toda la provincia de Buenos Aires ya se aplicaron más de 140.000 dosis hasta fines de noviembre, consolidando una estrategia preventiva de cara a los meses de mayor riesgo.

En el caso de San Nicolás, la atención se realiza en el vacunatorio del Hospital San Felipe, donde el esquema se completa con dos dosis. Desde el nosocomio señalaron que, si bien la demanda inicial fue muy alta, la vacunación continúa de manera sostenida.

La inscripción se realiza a través del portal “Mi Salud Digital Bonaerense”. Para acceder, es necesario crear un usuario y validar la identidad mediante ARCA, Anses o Renaper. Luego se debe ingresar a la opción “Inscripción de campañas – vacunación dengue” y completar un breve formulario.

Una vez asignado el turno, el Ministerio de Salud envía un correo electrónico con la confirmación. En caso de no recibirlo, las personas pueden acercarse al vacunatorio para consultar si ya figuran en los listados actualizados semanalmente. La atención es de lunes a viernes, de 7 a 15.30.

Prevención del dengue y descacharrado

Las autoridades sanitarias recuerdan que la vacunación se complementa con medidas de prevención como el descacharrado, fundamental para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Esta acción debe realizarse durante todo el año, ya que los huevos pueden permanecer latentes y activarse cuando las condiciones climáticas son favorables.

Además, la vacuna está contraindicada durante el embarazo, la lactancia y en personas inmunocomprometidas. Desde el Ministerio insisten en que las vacunas son seguras, gratuitas y una herramienta clave para proteger la salud individual y colectiva, especialmente en los meses en los que suelen registrarse brotes de dengue.