Abigeato en Alfonzo: la moto usada por los ladrones para huir podría vincularlos con otros delitos recientes

El abigeato ocurrido en el criadero porcino Ceres de Mariano H. Alfonzo , donde robaron un cerdo vivo y se descartaron de uno muerto, derivó en una rápida investigación de la Fiscalía 3 que permitió identificar y aprehender a dos sospechosos, secuestrar una motocicleta clave y abrir nuevas líneas que podrían vincularlos con otros delitos recientes.

El robo de un cerdo vivo del criadero porcino Ceres, en la localidad de Mariano H. Alfonzo, desencadenó una serie de allanamientos, aprehensiones y secuestros que ahora podrían derivar en nuevas imputaciones penales. La investigación está a cargo de la Fiscalía N° 3, especializada en delitos rurales, conducida por el fiscal Nelson Mastorchio , con la colaboración del ayudante fiscal Abel Adrián Rodríguez.

El episodio ocurrió en la madrugada del miércoles, cuando dos sujetos ingresaron al establecimiento porcino y sustrajeron un ejemplar vivo. La huida fue advertida por un oficial del Destacamento Policial de Mariano H. Alfonzo, quien observó a los sospechosos desplazarse a bordo de una motocicleta tipo 110 por la ruta nacional N° 8, en dirección a Pergamino, transportando el animal dentro de una bolsa tipo arpillera.

Al advertir la presencia policial, los cuatreros se descartaron del cerdo sustraído y lograron evadir al patrullero. El efectivo, priorizando la preservación de la prueba, procedió a asegurar el animal, que presentaba la marca de ganado correspondiente al criadero Ceres, y lo restituyó posteriormente a sus propietarios, dejando constancia del procedimiento como evidencia central de la causa.

Gracias a que el oficial pudo individualizar a los dos ocupantes de la motocicleta, la Fiscalía ordenó profundizar la pesquisa a la Comisaría Segunda de Pergamino, que a través del jefe de calle reunió elementos suficientes para solicitar dos allanamientos de urgencia por peligro en la demora.

Las diligencias se concretaron con resultados positivos: ambos sospechosos fueron aprehendidos y se procedió al secuestro de una motocicleta 110, que presentaba rastros hemáticos en el asiento, un par de zapatillas con manchas de sangre y teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes.

El jueves al mediodía, los imputados fueron trasladados al noveno piso del edificio judicial, donde prestaron declaración indagatoria ante la Fiscalía. Finalizada esa instancia, el fiscal Mastorchio solicitó al Juzgado de Garantías N° 1 que las aprehensiones sean convertidas en detenciones, medida que quedó a resolución del magistrado interviniente.

Desde el Ministerio Público confirmaron que el policía que intervino en la persecución reconoció sin dudas a los sospechosos como los mismos sujetos que huyeron del criadero. Además, los investigadores consideran que la motocicleta secuestrada podría estar vinculada a otros episodios delictivos recientes, lo que abrió nuevas líneas de investigación.

En ese contexto, este viernes la Fiscalía ordenó nuevos allanamientos relacionados con la causa, con el objetivo de obtener mayores elementos de cargo, secuestrar pruebas adicionales y determinar si los aprehendidos participaron en otros hechos ocurridos en los últimos días en la zona urbana y rural del Partido de Pergamino.

La causa, que comenzó como un hecho puntual de abigeato, podría ampliarse en las próximas horas si se confirma la conexión entre la motocicleta y otros delitos bajo investigación, lo que reforzaría la hipótesis de un accionar reiterado por parte de los sospechosos.

La sangre en la ropa

En los allanamientos policiales de los uniformados de la Comisaría Segunda secuestraron zapatillas y el asiento del rodado con sangre que sería del cerdo muerto que se descartaron al ser seguidos por el móvil del Destacamento Alfonzo. El otro lechón se lo llevaron vivo en otra bolsa y con el que lograron evadir al seguimiento policial.

La Fiscalía incorporó a las actuaciones el requerimiento de pericias genéticas para comparar el ADN de la sangre incautada en esos elementos con el lechón muerto secuestrado.