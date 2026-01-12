El puerto de San Pedro exportará 33.000 toneladas de trigo a Brasil con el arribo del buque TAC IMOLA

El puerto local se prepara para una nueva operación de exportación tras el arribo del buque TAC IMOLA, una embarcación de gran porte que cargará 33.000 toneladas de trigo con destino a Brasil, informaron hoy autoridades portuarias.

El puerto de San Pedro volverá a ser protagonista del comercio exterior con una nueva exportación de trigo hacia Brasil . Se trata de la carga de 33.000 toneladas que realizará el buque TAC IMOLA, una embarcación de gran porte cuyo arribo está previsto para este 11 de enero, según confirmaron autoridades portuarias.

De acuerdo con la información oficial, el TAC IMOLA navega bajo bandera de Panamá y cuenta con una eslora de 179,90 metros, lo que lo ubica entre los buques de mayor porte que operan habitualmente en la terminal local. La nave procede de la Zona Común Rada La Plata y amarrará en el muelle de la terminal Elevador, donde se desarrollará la totalidad de la operatoria.

Las maniobras de atraque y carga se realizarán siguiendo el cronograma previsto por la administración portuaria, con el objetivo de optimizar los tiempos operativos y garantizar condiciones seguras tanto para el personal como para la infraestructura del puerto.

La carga de 33.000 toneladas de trigo con destino a Brasil representa un movimiento relevante para la economía regional y para la cadena agroexportadora. Este tipo de operaciones consolida a San Pedro como un punto estratégico para la salida de cereales, aprovechando su ubicación y su capacidad logística.

Brasil continúa siendo uno de los principales destinos del trigo argentino, y la continuidad de estas exportaciones fortalece el vínculo comercial entre ambos países, además de generar impacto positivo en productores, acopiadores y prestadores de servicios vinculados a la actividad portuaria.

Impacto operativo y proyección del puerto de San Pedro

Desde el ámbito portuario destacaron que este embarque reafirma el rol del muelle elevador como infraestructura clave para el comercio exterior de granos. Una vez finalizada la estiba de la carga, el buque TAC IMOLA emprenderá viaje hacia el país vecino, liberando la terminal para futuras operaciones.

La continuidad de este tipo de movimientos refuerza la proyección del puerto de San Pedro como un nodo logístico fundamental en la Hidrovía, con capacidad para sostener operaciones de gran volumen y acompañar el crecimiento del comercio cerealero en la región.