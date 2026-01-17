sábado 17 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El Museo Casa Rosada y el Paleontológico de San Pedro analizaron un manuscrito inédito de Sarmiento

    Autoridades nacionales y especialistas estudiaron la carta inédita de Domingo Sarmiento hallada en San Pedro, que se integrará a las Colecciones Sarmientinas.

    17 de enero de 2026 - 10:02
    En un encuentro que resalta la labor de preservación patrimonial en la provincia de Buenos Aires, autoridades del Museo Casa Rosada visitaron el Museo Paleontológico Fray Manuel de Torres de San Pedro para profundizar en el estudio de una carta inédita de Domingo Faustino Sarmiento, hallada recientemente en el Centro de Documentación Histórica de dicha institución.

    En un encuentro que resalta la labor de preservación patrimonial en la provincia de Buenos Aires, autoridades del Museo Casa Rosada visitaron el Museo Paleontológico "Fray Manuel de Torres" de San Pedro para profundizar en el estudio de una carta inédita de Domingo Faustino Sarmiento, hallada recientemente en el Centro de Documentación Histórica de dicha institución.

    notisanpedro.info

    Autoridades del Museo Casa Rosada visitaron el Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres” de San Pedro para analizar un manuscrito inédito de Domingo Faustino Sarmiento, recientemente hallado en el Centro de Documentación Histórica de esa institución. El encuentro puso en valor el trabajo de preservación patrimonial desarrollado en la provincia de Buenos Aires.

    Lee además
    Desde este viernes y durante el fin de semana, continúan las actividades impulsadas por la Cámara de Turismo, con propuestas gratuitas y pensadas para disfrutar en familia en el Centro de Comercio e Industria. 

    Baile, circo y música en vivo en San Pedro: agenda gratuita para el fin de semana en el Centro de Comercio
    La joven abogada asumió el cargo que dejó vacante Martín Baraybar. Su banca la ocupa ahora Rita Leguizamón. El jefe de Gabinete, que tenía a su cargo la planificación estratégica de todas las áreas ahora es el asistente del jefe comunal.

    Movimientos clave en el Municipio de San Pedro: Cuscuela juró en Gobierno y Carrasco cambió de rol

    Un hallazgo clave para el patrimonio histórico nacional

    La jornada de trabajo contó con la presencia de la directora del Museo Casa Rosada, Mg. Virginia F. González, y del Coordinador de Investigaciones Históricas, Prof. Mirko Bakarcic, quienes fueron recibidos por José Luis Aguilar, director del museo sampedrino. Durante el encuentro, se analizaron en detalle las características del documento manuscrito, considerado un aporte significativo para comprender aspectos poco conocidos de la actividad intelectual y política del prócer sanjuanino.

    El rol del Museo Paleontológico de San Pedro

    Los especialistas destacaron la importancia del Centro de Documentación Histórica de San Pedro como custodio de materiales que exceden el interés local y se integran a la narrativa histórica nacional. Desde el Museo Paleontológico subrayaron que este tipo de reconocimientos pone en valor años de trabajo silencioso orientado a la recuperación y preservación de archivos históricos del norte bonaerense.

    La carta de Sarmiento y su incorporación a las Colecciones Sarmientinas

    El manuscrito pasará a formar parte de las Colecciones Sarmientinas, una red federal que articula a distintas instituciones del país dedicadas al estudio y la difusión de la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento. En ese marco, la Mg. González remarcó que estos hallazgos fortalecen la cooperación entre museos nacionales y regionales, ampliando el acceso público al patrimonio documental y consolidando una mirada federal sobre la historia argentina.

    Embed - Hallazgo de carta de Sarmiento en el Museo Paleontológico de San Pedro

    Temas
    Seguí leyendo

    Baile, circo y música en vivo en San Pedro: agenda gratuita para el fin de semana en el Centro de Comercio

    Movimientos clave en el Municipio de San Pedro: Cuscuela juró en Gobierno y Carrasco cambió de rol

    Hospital Privado SADIV de San Pedro sostiene la atención a afiliados de Unión Personal y Accord Salud

    El Estadio Municipal de San Pedro suma un nuevo acceso inclusivo para personas con discapacidad

    San Pedro: Con la inflación anual definida, el Gobierno dio por cerrada la paritaria municipal 2025

    San Pedro: Vuelve "Cine Bajo las Estrellas" con funciones gratuitas todos los miércoles de verano

    PAMI inauguró su colonia de verano en San Pedro con casi 200 afiliados

    Censo ambiental en San Pedro: casi el 80% de los residuos en la costa bonaerense son plásticos

    Alerta en San Pedro: dos ataques de yarará en la última semana y recomendaciones de seguridad

    El centro de San Pedro volvió a tener movimiento con el inicio de las propuestas culturales de verano

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Por un presunto caso de maltrato infantil el Jardín Maternal fue clausurado preventivamente por la Municipalidad de Villa Constitución.

    Clausuraron un jardín maternal de Villa Constitución tras viralizarse un video por presunto maltrato infantil

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En un encuentro que resalta la labor de preservación patrimonial en la provincia de Buenos Aires, autoridades del Museo Casa Rosada visitaron el Museo Paleontológico Fray Manuel de Torres de San Pedro para profundizar en el estudio de una carta inédita de Domingo Faustino Sarmiento, hallada recientemente en el Centro de Documentación Histórica de dicha institución. video

    El Museo Casa Rosada y el Paleontológico de San Pedro analizaron un manuscrito inédito de Sarmiento
    Junto a Zoilo Bartolo (ganador de Talentos en Escena), Walter Juárez estuvo en el programa Fuera de Página, que se emite por LA OPINION Play y FM 105.1.
    Cultura y espectáculos

    Walter Juárez busca su lugar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín

    La nave Orion de la NASA

    Argentina participará de la misión lunar Artemis II de la NASA con un satélite propio

    Por un presunto caso de maltrato infantil el Jardín Maternal fue clausurado preventivamente por la Municipalidad de Villa Constitución.

    Clausuraron un jardín maternal de Villa Constitución tras viralizarse un video por presunto maltrato infantil

    Delcy Rodriguez

    Nicolás Maduro sigue detenido, pero el chavismo empieza a ensayar un giro pragmático hacia Trump