El Museo Casa Rosada y el Paleontológico de San Pedro analizaron un manuscrito inédito de Sarmiento

Autoridades del Museo Casa Rosada visitaron el Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres” de San Pedro para analizar un manuscrito inédito de Domingo Faustino Sarmiento, recientemente hallado en el Centro de Documentación Histórica de esa institución. El encuentro puso en valor el trabajo de preservación patrimonial desarrollado en la provincia de Buenos Aires.

Un hallazgo clave para el patrimonio histórico nacional La jornada de trabajo contó con la presencia de la directora del Museo Casa Rosada, Mg. Virginia F. González, y del Coordinador de Investigaciones Históricas, Prof. Mirko Bakarcic, quienes fueron recibidos por José Luis Aguilar, director del museo sampedrino. Durante el encuentro, se analizaron en detalle las características del documento manuscrito, considerado un aporte significativo para comprender aspectos poco conocidos de la actividad intelectual y política del prócer sanjuanino.

El rol del Museo Paleontológico de San Pedro Los especialistas destacaron la importancia del Centro de Documentación Histórica de San Pedro como custodio de materiales que exceden el interés local y se integran a la narrativa histórica nacional. Desde el Museo Paleontológico subrayaron que este tipo de reconocimientos pone en valor años de trabajo silencioso orientado a la recuperación y preservación de archivos históricos del norte bonaerense.

La carta de Sarmiento y su incorporación a las Colecciones Sarmientinas El manuscrito pasará a formar parte de las Colecciones Sarmientinas, una red federal que articula a distintas instituciones del país dedicadas al estudio y la difusión de la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento. En ese marco, la Mg. González remarcó que estos hallazgos fortalecen la cooperación entre museos nacionales y regionales, ampliando el acceso público al patrimonio documental y consolidando una mirada federal sobre la historia argentina.

