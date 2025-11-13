Grave choque en Avenida de Mayo: dos motos colisionaron y un motociclista sufrió una fractura expuesta

El choque en Avenida de Mayo dejó a un motociclista con una fractura expuesta y daños en una camioneta estacionada. LA OPINION

Un choque en Avenida de Mayo este jueves a las 22:30 dejó como saldo dos motociclistas heridos luego de que dos motos colisionaran tras una presunta maniobra para esquivar una bicicleta. Uno de los conductores resultó gravemente lesionado con una fractura expuesta, mientras que el otro sufrió lesiones de menor consideración.

El siniestro ocurrió en la intersección de Avenida de Mayo y San Nicolás, donde, según los primeros testimonios, uno de los motociclistas habría intentado evitar el cruce inesperado de una bicicleta. Esa maniobra brusca derivó en un choque directo con otra moto que circulaba por la misma arteria.

Choque que terminó con otro impacto Tras el impacto inicial, uno de los rodados terminó colisionando contra una camioneta que se encontraba estacionada sobre la avenida, lo que agravó aún más las consecuencias del incidente.

Minutos después del llamado al 911, dos ambulancias del SAME llegaron al lugar y comenzaron con la asistencia de las víctimas. El motociclista más comprometido fue trasladado en la primera unidad y presentaba una fractura expuesta en la rodilla, lesión considerada de alta complejidad por el personal médico. El segundo conductor fue derivado con politraumatismos, aunque su estado no revestía gravedad.

La Policía acordonó la zona y recolectó datos para determinar con precisión cómo se produjo la secuencia de maniobras que derivó en este fuerte choque nocturno. La investigación quedó a cargo de la comisaría jurisdiccional.

