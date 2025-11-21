viernes 21 de noviembre de 2025
    • Cibercrimen Pergamino: doble golpe al delito digital con banda millonaria desbaratada y caso de abuso infantil

    Cibercrimen desarticuló una asociación ilícita que movió más de mil millones y actuó ante un reporte internacional por distribución de abuso sexual infantil.

    21 de noviembre de 2025 - 12:10
    LA OPINION
    LA OPINION
    LA OPINION
    LA OPINION
    LA OPINION
    LA OPINION
    LA OPINION

    El Departamento de Cibercrimen de Pergamino llevó adelante dos operativos de alto impacto que exponen la complejidad del delito digital en la región: una investigación por estafas millonarias con lavado mediante criptoactivos y una rápida intervención ante un reporte internacional por distribución de material de abuso sexual infantil.

    Operativo clave de Cibercrimen Pergamino

    El fiscal Nelson Mastorchio y el Departamento de Cibercrimen Pergamino desarrollaron procedimientos simultáneos que revelan el avance y la sofisticación del delito digital en la región.

    Por un lado, la denominada Operación Espejismo permitió reconstruir la operatoria de una asociación ilícita dedicada a defraudaciones bancarias masivas. Con identidades falsas, los integrantes abrían cuentas corporativas y gestionaban préstamos virtuales inmediatos que superaron los mil millones de pesos. Esos fondos eran luego derivados a firmas pantalla vinculadas al ecosistema de criptoactivos.

    Desde fines de mayo, los imputados habrían actuado con roles definidos: algunos falsificaban documentación y abrían cuentas; otros solicitaban préstamos exprés para luego transferir el dinero a empresas asociadas. En esos circuitos, los fondos se convertían en activos digitales y se remitían a billeteras cuya titularidad aún se investiga. Aunque la maniobra se presentaba como parte de un supuesto “arbitraje financiero”, el análisis técnico reveló que no existieron operaciones rápidas, ni facturación, ni contratos, y que los involucrados no están inscriptos como prestadores de servicios de activos virtuales, como exige la normativa vigente.

    La fiscalía también investiga si empleados de entidades financieras colaboraron con la estructura criminal, dada la velocidad y magnitud de los préstamos aprobados.

    Alerta internacional por abuso infantil

    El segundo operativo se originó en un reporte del NCMEC, el organismo internacional que monitorea casos de explotación sexual infantil en internet. El aviso señalaba que un usuario de Snapchat había enviado videos de extrema gravedad.

    Mediante la trazabilidad digital, los investigadores identificaron un domicilio en el barrio Centenario. Allí se allanó la vivienda de un joven de 28 años, donde se secuestraron teléfonos, computadoras y soportes electrónicos que serán sometidos a peritajes forenses especializados durante los próximos días.

    Coordinación operativa y respuesta rápida

    Todos los procedimientos se llevaron a cabo con apoyo de la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen de la Policía bonaerense y la División Operativa de la Policía Federal con asiento en Pergamino. Las actuaciones exhiben la capacidad técnica y logística del Ministerio Público Fiscal local para abordar investigaciones complejas en entornos digitales cada vez más sofisticados.

    El trabajo conjunto entre la Fiscalía N.º 3 y el Departamento de Cibercrimen demuestra que, incluso ante modalidades delictivas en constante evolución, la respuesta del sistema judicial puede ser eficiente, profesional y de alto impacto.

