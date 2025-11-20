jueves 20 de noviembre de 2025
    Enjuiciaron a dos ladrones por un violento asalto a un comerciante de avenida Ameghino

    En el juicio oral por el asalto el fiscal Germán Guidi pidió condenar a Claudio Borghi y Ramón Díaz por ese atraco y otros hechos vinculados.

    20 de noviembre de 2025 - 19:49
    La declaración del comerciante de avenida Ameghino es el eje de la acusación fiscal contra los dos imputados.

    La declaración del comerciante de avenida Ameghino es el eje de la acusación fiscal contra los dos imputados.

    LA OPINION
    Ramón Díaz y Claudio Borghi ocuparon el banquillo de los acusados por el asalto al comercio de avenida Ameghino y otros delitos en los que quedaron involucrados por separado.

    Ramón Díaz y Claudio Borghi ocuparon el banquillo de los acusados por el asalto al comercio de avenida Ameghino y otros delitos en los que quedaron involucrados por separado.

    LA OPINION
    El fiscal Germán Guidi pidió que ambos sean condenados por el juez Guillermo Burrone del Tribunal oral en lo Criminal.

    El fiscal Germán Guidi pidió que ambos sean condenados por el juez Guillermo Burrone del Tribunal oral en lo Criminal.

    LA OPINION
    Ramón Díaz y Claudio Borghi en el banquillo de los acusados acompañados por el Defensor Pedro Zanardi y el abogado de la Defensoría, Pablo Ferrario.

    Ramón Díaz y Claudio Borghi en el banquillo de los acusados acompañados por el Defensor Pedro Zanardi y el abogado de la Defensoría, Pablo Ferrario.

    LA OPINION

    El asalto en avenida Ameghino fue la acusación central en el juicio oral en el que el fiscal Germán Guidi pidió al juez Guillermo Burrone condenar a Claudio Borghi a 4 años de prisión y a Ramón Díaz a 3 años y 10 meses por el violento robo cometido en octubre de 2023 y otros episodios que les imputó.

    Pedro Zanardi y Pablo Ferrario encargados de la defensa de Ramón Díaz y Claudio Borghi en el juicio oral en el Tribunal Oral en lo Criminal.

    Juicio oral: la defensa pidió reducir la calificación del asalto al quiosquero de Ameghino a robo simple
    El juicio oral se desarrolló en dos audiencias entre el lunes y el martes en el Tribunal Criminal.

    Juicio oral a un acusado por un asalto con arma blanca, intento de robo de cables y amenaza

    Asalto

    El pedido de condena fue planteado este jueves a la mañana durante la audiencia de cierre del debate en el Tribunal Oral en lo Criminal. Guidi recordó que el asalto en Avenida Ameghino ocurrió cuando Borghi y Díaz ingresaron al comercio simulando ser clientes interesados en comprar cervezas. Una vez dentro, redujeron al comerciante y lo despojaron de dinero en efectivo, bebidas alcohólicas y varios atados de cigarrillos.

    El fiscal describió que Borghi fue quien ejerció mayor violencia durante el atraco: empujó y golpeó al comerciante mientras lo obligaba a entregar el dinero y los productos del local. La víctima, aunque nerviosa, confirmó siempre la presencia de un arma de fuego, coherente con lo asentado en el acta policial y en las primeras intervenciones de 911.

    Además, Guidi vinculó a Borghi con otros episodios delictivos: intentos de robo en los que fue sorprendido en flagrancia, un allanamiento vinculado a la rotura de una puerta metálica y la aparición de objetos sustraídos o en proceso de sustracción, como un televisor y una bicicleta marca X-Terra recuperada por la policía. Si bien no se acreditó que Borghi hubiera robado la bicicleta, el fiscal solicitó imputarlo por encubrimiento.

    En cuanto a Díaz, Guidi detalló que además del asalto en Avenida Ameghino, posee una causa por violencia de género y antecedentes que, según la acusación, deben computarse como agravantes. El fiscal subrayó la vulnerabilidad de la víctima en aquel expediente, relatando incluso llamados de emergencia por pedidos de auxilio.

    Luego de repasar reconocimientos fotográficos, testimonios de vecinos, peritajes y secuencias de cámaras, Guidi concluyó que la prueba reunida permite sostener la autoría de ambos imputados en el robo al comercio y la responsabilidad penal en los hechos conexos.

    Finalmente, solicitó la pena de cuatro años de prisión para Claudio Borghi por robo agravado y tentativa de robo agravado, y tres años y diez meses para Ramón Díaz, con declaración de reincidencia. El juez Burrone dará a conocer su veredicto en los próximos días.

    La DDI Pergamino desarrolló el procedimiento encubierto en el que cayó detenido el sujeto buscado por robo agravado y una causa de violencia de género.

    La DDI Pergamino detuvo a un hampón acusado de un robo y con pedido de captura por violencia de género

