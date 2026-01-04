domingo 04 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El Sanatorio GO San Nicolás realizó casi 240 mil atenciones con el Seguro Médico Municipal en 2025

    El Sanatorio brindó 236.832 prestaciones a vecinos de San Nicolás sin obra social ni prepaga, en el marco del sistema de cobertura médica gratuita.

    4 de enero de 2026 - 12:37
    El efector sanitario de zona oeste administrado por el Grupo Oroño brindó 236.832 prestaciones a pacientes de San Nicolás sin obra social ni prepaga alcanzados por la cobertura médica gratuita extendida por la Municipalidad.

    El efector sanitario de zona oeste administrado por el Grupo Oroño brindó 236.832 prestaciones a pacientes de San Nicolás sin obra social ni prepaga alcanzados por la cobertura médica gratuita extendida por la Municipalidad.

    Sanatorio GO

    El Sanatorio GO San Nicolás, administrado por el Grupo Oroño, fue uno de los principales prestadores del Seguro Médico Municipal durante 2025, con un total de 236.832 atenciones a pacientes sin obra social ni prepaga. El sistema permite a miles de vecinos acceder a servicios médicos esenciales en centros públicos y privados.

    Lee además
    Con un posteo en sus redes sociales, el Club Atlético Paraná confirmó la continuidad de Fernando Stagnari como entrenador de cara a la temporada 2026.

    San Nicolás: Fernando Stagnari seguirá en el Club Atletico Paraná y liderará el proyecto deportivo en 2026
    En San Nicolás cerca de 31 mil hogares alcanzados por bonificaciones especiales. El requisito principal a cumplir será ahora que el ingreso total familiar no supere los $3,9 millones.

    Cerca de 31 mil hogares de San Nicolás deberán recalcular sus subsidios energéticos

    Seguro Médico Municipal en San Nicolás

    El Seguro Médico Municipal alcanza actualmente a unos 50.000 nicoleños que no cuentan con cobertura privada. San Nicolás se convirtió así en el primer distrito del país en implementar un sistema de vouchers de salud, que otorga a los beneficiarios la posibilidad de elegir dónde atenderse dentro de una red de prestadores conveniados.

    Este modelo, que comenzó a funcionar en enero del año pasado, permite que los vecinos accedan a la atención médica mediante su DNI, que actúa como número de afiliado, junto a una credencial digital con un token válido para cada prestación.

    Prestaciones del Sanatorio GO durante 2025

    De acuerdo a los datos relevados durante todo el año, la mayor cantidad de atenciones correspondió a análisis de laboratorio, con 129.452 prácticas. Le siguieron las consultas generales, que alcanzaron las 59.792, y las prácticas especializadas, con 17.948 prestaciones.

    Además, se registraron 15.701 estudios de radiología, 9.755 ecografías y 4.184 atenciones odontológicas, lo que refleja la amplia demanda de servicios básicos y especializados por parte de los beneficiarios del sistema municipal.

    Cómo funciona el sistema de vouchers de salud

    La directora del GO Sanatorio San Nicolás, Marisa Vico, explicó que el voucher permite al paciente presentarse directamente en el centro de salud y solicitar la atención necesaria en especialidades como clínica médica, pediatría, ginecología, traumatología o cardiología.

    El sistema cubre prestaciones esenciales y de mediana complejidad, mientras que los estudios de mayor complejidad, como tomografías o resonancias, requieren autorización previa de la Secretaría de Salud municipal. Desde el Municipio destacan que el objetivo es subsidiar la demanda y aprovechar la capacidad instalada del sector privado para mejorar el acceso a la salud en la ciudad.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Fernando Stagnari seguirá en el Club Atletico Paraná y liderará el proyecto deportivo en 2026

    Cerca de 31 mil hogares de San Nicolás deberán recalcular sus subsidios energéticos

    San Nicolás: Ya rige el horario de verano para las líneas de colectivo urbano

    Exponenciar ratificó que Expoagro seguirá realizándose en San Nicolás pese a la concesión de Costa Salguero

    San Nicolás: Más allá del acero, Ternium fortaleció educación, cultura y deporte durante 2025

    Alerta verano: el calor será más intenso de lo habitual y Pergamino está entre las zonas afectadas

    San Nicolás: El Consejo Escolar definió los menús para las Escuelas abiertas en verano

    "San Nicolás en datos": el Municipio presentó su balance 2025 y resaltó avances en áreas clave

    San Nicolás: pidieron juicio oral para ocho acusados por una organización narco

    San Nicolás inicia en enero la vacunación contra el virus sincicial respiratorio

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El relevamiento expuso que Ramallo integra el grupo de municipios con “transparencia nula”

    Ramallo, entre los municipios con peor índice de transparencia fiscal en la Provincia
    El efector sanitario de zona oeste administrado por el Grupo Oroño brindó 236.832 prestaciones a pacientes de San Nicolás sin obra social ni prepaga alcanzados por la cobertura médica gratuita extendida por la Municipalidad.

    El Sanatorio GO San Nicolás realizó casi 240 mil atenciones con el Seguro Médico Municipal en 2025

    Hasta el momento se registraron alrededor de 1900 denuncias. De acuerdo a las características fueron derivadas a los diferentes equipos para su seguimiento. En más de 500 casos se debió recurrir a la guardia. Esto demuestra la urgencia por resolver casos por el riesgo que implicaban.

    San Pedro: Más de 230 mujeres recibieron acompañamiento psicológico por violencia de género

    Domingo 4 de enero - Versión PDF

    El pergaminense Juan Manuel Rico Zini forma parte del bloque de senadores del PRO en la Legislatura bonaerense.

    Senadores PRO: "Hoy se abre una oportunidad histórica para que Venezuela inicie un camino de reconstrucción"