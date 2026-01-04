El Sanatorio GO San Nicolás realizó casi 240 mil atenciones con el Seguro Médico Municipal en 2025

El efector sanitario de zona oeste administrado por el Grupo Oroño brindó 236.832 prestaciones a pacientes de San Nicolás sin obra social ni prepaga alcanzados por la cobertura médica gratuita extendida por la Municipalidad.

El Sanatorio GO San Nicolás , administrado por el Grupo Oroño, fue uno de los principales prestadores del Seguro Médico Municipal durante 2025, con un total de 236.832 atenciones a pacientes sin obra social ni prepaga. El sistema permite a miles de vecinos acceder a servicios médicos esenciales en centros públicos y privados.

El Seguro Médico Municipal alcanza actualmente a unos 50.000 nicoleños que no cuentan con cobertura privada. San Nicolás se convirtió así en el primer distrito del país en implementar un sistema de vouchers de salud , que otorga a los beneficiarios la posibilidad de elegir dónde atenderse dentro de una red de prestadores conveniados.

Este modelo, que comenzó a funcionar en enero del año pasado, permite que los vecinos accedan a la atención médica mediante su DNI, que actúa como número de afiliado, junto a una credencial digital con un token válido para cada prestación.

De acuerdo a los datos relevados durante todo el año, la mayor cantidad de atenciones correspondió a análisis de laboratorio, con 129.452 prácticas. Le siguieron las consultas generales, que alcanzaron las 59.792, y las prácticas especializadas, con 17.948 prestaciones.

Además, se registraron 15.701 estudios de radiología, 9.755 ecografías y 4.184 atenciones odontológicas, lo que refleja la amplia demanda de servicios básicos y especializados por parte de los beneficiarios del sistema municipal.

Cómo funciona el sistema de vouchers de salud

La directora del GO Sanatorio San Nicolás, Marisa Vico, explicó que el voucher permite al paciente presentarse directamente en el centro de salud y solicitar la atención necesaria en especialidades como clínica médica, pediatría, ginecología, traumatología o cardiología.

El sistema cubre prestaciones esenciales y de mediana complejidad, mientras que los estudios de mayor complejidad, como tomografías o resonancias, requieren autorización previa de la Secretaría de Salud municipal. Desde el Municipio destacan que el objetivo es subsidiar la demanda y aprovechar la capacidad instalada del sector privado para mejorar el acceso a la salud en la ciudad.