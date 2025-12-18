jueves 18 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El Puerto de San Pedro embarca 30 mil toneladas de trigo y cebada rumbo a mercados internacionales

    La llegada del buque Gullholmen Island, la terminal de San Pedro sostiene un cierre de año con fuerte actividad exportadora y operativos logísticos continuos.

    18 de diciembre de 2025 - 14:13
    El Puerto de San Pedro mantiene su ritmo operativo en el cierre del año con el&nbsp;arribo del buque Gullholmen Island, que carga cereales con destino al mercado brasileño.

    El Puerto de San Pedro mantiene su ritmo operativo en el cierre del año con el arribo del buque Gullholmen Island, que carga cereales con destino al mercado brasileño.

    Noticias Agropecuaria

    El Puerto de San Pedro continúa mostrando un intenso nivel de actividad en el tramo final del año con el arribo del buque Gullholmen Island, que opera en el muelle del elevador para cargar unas 30.000 toneladas de trigo y cebada, consolidando el perfil exportador de la terminal bonaerense.

    Lee además
    El presupuesto para el ejercicio 2026 de la Municipalidad estima gastos y recursos por un total de $58.461.990.287,52. 

    San Pedro: Presupuesto 2026, salud concentrará casi la mitad de los $58.461 millones municipales
    Sanatorio COOPSER advirtió que el sistema de salud de San Pedro se encuentra en riesgo debido a una significativa deuda que mantiene la obra social Unión Personal (UP). 

    San Pedro: El Sanatorio COOPSER pone en riesgo su funcionamiento por una millonaria deuda de Unión Personal

    Puerto de San Pedro: nueva operatoria de exportación de granos

    La embarcación Gullholmen Island, que navega bajo bandera de Hong Kong y posee una eslora de 179,97 metros, arribó procedente del puerto de San Nicolás. Según el cronograma oficial del Consorcio de Gestión, el buque carga cereales en el muelle del elevador y, una vez finalizada la operatoria, continuará su navegación con destino al mercado brasileño.

    Exportación de trigo y cebada a distintos destinos internacionales

    Este movimiento se suma a un año de intensa actividad para el puerto, que durante 2025 mantuvo operaciones de exportación de granos hacia destinos como Angola, Senegal, Rusia, Estados Unidos y Brasil. El sostenido flujo de embarques reafirma el rol estratégico de la terminal en el comercio exterior de la región.

    Dragado y mantenimiento del puerto para buques de gran porte

    En paralelo a las tareas comerciales, el puerto fue escenario de importantes trabajos de infraestructura. En las últimas semanas se registró el ingreso de dragas de servicio como la Giovanni Venturi, de bandera luxemburguesa, y la Niña, de bandera de Mauricio, abocadas al mantenimiento del vaso portuario y los canales de acceso, garantizando la profundidad necesaria para la operatoria de buques de ultramar.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Presupuesto 2026, salud concentrará casi la mitad de los $58.461 millones municipales

    San Pedro: El Sanatorio COOPSER pone en riesgo su funcionamiento por una millonaria deuda de Unión Personal

    San Pedro: El laboratorio del Hospital Privado SADIV logró su primera acreditación en calidad

    Escándalo en el Concejo Deliberante de San Pedro: Ferrari denunció penalmente a Rivas por una agresión física

    San Pedro: Fernanda Sendón asumió un nuevo mandato al frente de FEB

    San Pedro: Definen el listado de Mayores Contribuyentes que votará el aumento de tasas en 2026

    San Pedro puso en marcha su Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y Deportivo

    San Pedro: Hallazgo histórico, descubren un fósil de perezoso gigante de la era Ensenadense en Bajo del Tala

    San Pedro: Hospital Privado Sadiv realizó una jornada de actualización médica sobre Amiloidosis hATTR

    San Pedro: Esperanza para el ex Vea, entregan el local el 22 de diciembre y buscan reabrir un supermercado

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El aguinaldo para empleados de la provincia de Buenos Aires se depositará el sábado 20 de diciembre

    ¿Cuándo se cobra el aguinaldo en la provincia de Buenos Aires?

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Zarcam acordó la participación en el Parque Fotovoltaico Zárate

    Zárate: Zarcam acordó su participación en el Parque Fotovoltaico
    Vecinos de Costa Pobre denunciaron un grave conflicto generado tras la remoción de un tramo de la calle Traverso, único acceso directo al área donde se ubican sus viviendas.

    Ramallo: Fuerte queja vecinal por la remoción del único acceso en Costa Pobre

    El Puerto de San Pedro mantiene su ritmo operativo en el cierre del año con el arribo del buque Gullholmen Island, que carga cereales con destino al mercado brasileño.

    El Puerto de San Pedro embarca 30 mil toneladas de trigo y cebada rumbo a mercados internacionales

    Baradero ya es parte de la Red de Archivos de la provincia de Buenos Aires

    Baradero se suma a la Red de Archivos bonaerense y fortalece la preservación de su patrimonio histórico

    Ioma viene alertando sobre maniobras de estafas a través de falsas publicaciones en redes sociales.

    Un médico jubilado fue víctima de una estafa virtual tras un falso anuncio de IOMA en Facebook