El Puerto de San Pedro embarca 30 mil toneladas de trigo y cebada rumbo a mercados internacionales

El Puerto de San Pedro continúa mostrando un intenso nivel de actividad en el tramo final del año con el arribo del buque Gullholmen Island, que opera en el muelle del elevador para cargar unas 30.000 toneladas de trigo y cebada, consolidando el perfil exportador de la terminal bonaerense.

Puerto de San Pedro: nueva operatoria de exportación de granos La embarcación Gullholmen Island, que navega bajo bandera de Hong Kong y posee una eslora de 179,97 metros, arribó procedente del puerto de San Nicolás. Según el cronograma oficial del Consorcio de Gestión, el buque carga cereales en el muelle del elevador y, una vez finalizada la operatoria, continuará su navegación con destino al mercado brasileño.

Exportación de trigo y cebada a distintos destinos internacionales Este movimiento se suma a un año de intensa actividad para el puerto, que durante 2025 mantuvo operaciones de exportación de granos hacia destinos como Angola, Senegal, Rusia, Estados Unidos y Brasil. El sostenido flujo de embarques reafirma el rol estratégico de la terminal en el comercio exterior de la región.

Dragado y mantenimiento del puerto para buques de gran porte En paralelo a las tareas comerciales, el puerto fue escenario de importantes trabajos de infraestructura. En las últimas semanas se registró el ingreso de dragas de servicio como la Giovanni Venturi, de bandera luxemburguesa, y la Niña, de bandera de Mauricio, abocadas al mantenimiento del vaso portuario y los canales de acceso, garantizando la profundidad necesaria para la operatoria de buques de ultramar.

