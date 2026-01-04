domingo 04 de enero de 2026
    • El Club Pescadores de San Pedro tomó una decisión interna que pone en riesgo la continuidad del canotaje

    La medida de la Comisión Directiva del Club Pescadores y Náutica de San Pedro generó renuncias y fuertes cuestionamientos a la conducción de la institución.

    4 de enero de 2026 - 18:22
    Una decisión&nbsp;tomada por la Comisión Directiva del Club Pescadores y Náutica San Pedro pone en suspenso la continuidad del canotaje.

    Canotaje Club Pescadores y Náutica San Pedro

    Una decisión sorpresiva adoptada por la Comisión Directiva del Club Pescadores y Náutica de San Pedro desató una grave crisis institucional que amenaza la continuidad del canotaje, una disciplina histórica de la entidad, y provocó renuncias, malestar generalizado y el alejamiento de deportistas y familias vinculadas a la actividad.

    Una decisión inesperada que desató el conflicto

    La medida, impulsada sin previo aviso, dejó sin efecto el trabajo de la subcomisión de canotaje y avaló la designación de un nuevo entrenador en reemplazo de los profesores que estaban a cargo de la disciplina. Esta resolución fue tomada sin consenso y pasó por encima de lo previamente discutido, generando indignación entre dirigentes, atletas y padres.

    Renuncias, denuncias y fuerte malestar interno

    En una nota enviada a La Opinión, los integrantes de la subcomisión manifestaron su “profunda indignación y malestar”, asegurando que la mayoría de los deportistas abandonó la actividad y que casi todos los miembros del espacio se vieron obligados a renunciar. Además, calificaron la decisión como “poco democrática” y denunciaron falta de transparencia.

    imagen

    El canotaje de Pescadores y Náutica atraviesa una profunda crisis por la polémica decisión de un nuevo entrenador. PH: La Opinion Semanario

    El canotaje, una historia que hoy queda en suspenso

    El conflicto se agravó tras conocerse que el presidente del club, Javier “Cacha” Arévalo, habría negado el acceso al acta de designación del nuevo profesor y que se cambiaron candados de la botera donde se guardaban elementos conseguidos por la subcomisión. La situación contrasta con la rica historia del canotaje en la institución, que inició la actividad en 1986 y había logrado recuperar prestigio y protagonismo en los últimos años.

