Douglas acelera en el mercado y perfila el plantel para el Federal A

Con el inicio del Torneo Federal A 2026 previsto para mediados de marzo, Douglas Haig continúa trabajando intensamente en la conformación de su plantel con el objetivo de llegar de la mejor manera al exigente certamen.

La dirigencia rojinegra, en conjunto con el cuerpo técnico encabezado por Sebastián Cejas , avanza en el mercado de pases con la premisa de armar un equipo competitivo, que pueda sostener el protagonismo mostrado en el tramo final de la temporada anterior.

Hasta el momento, el Fogonero ya confirmó cuatro incorporaciones y aseguró la continuidad de una pieza clave, mientras mantiene abiertas varias negociaciones para terminar de completar un plantel equilibrado en todas sus líneas.

La primera cara nueva en sumarse oficialmente fue la del arquero Facundo Perrone , quien llega procedente de Juventud Antoniana de Salta. Su arribo apunta a reforzar un puesto fundamental -tras la salida de Ezequiel Bacher- en una categoría donde el oficio y la regularidad suelen ser determinantes. Perrone se perfila para ser titular en el Douglas 2026.

Luego se confirmó la incorporación de Marcos Giménez, volante derecho que en la última temporada defendió la camiseta de Guillermo Brown de Puerto Madryn. El tercer refuerzo oficializado fue el regreso de Guillermo Pereira, mediocampista pergaminense de 32 años, cuyo retorno despertó expectativa e ilusión entre los hinchas. Surgido de las divisiones inferiores del club, Pereira iniciará su tercer ciclo en Douglas Haig tras una extensa trayectoria que incluyó pasos por Independiente de Avellaneda, Godoy Cruz, Belgrano de Córdoba, Deportivo Riestra y Los Andes, su último club en la Primera Nacional. Su llegada no solo implica la vuelta de un jugador identificado con la institución, sino también la incorporación de un futbolista con pasado en Primera División.

A estas incorporaciones se suma el mediocampista santafesino Martín Caballo, de 26 años, proveniente de Defensores Unidos de Zárate, quien fue anunciado este sábado por la tarde. Antes pasó por Sportivo Las Parejas, Unión de Sunchales, Sarmiento de Leones y San Lorenzo de Esperanza. Será una pieza más para reforzar la zona media, aportando marca y presencia física, en un sector clave para el funcionamiento del equipo.

Por más refuerzos y renovaciones

Más allá de los refuerzos, la primera novedad del año fue la renovación del contrato de Brian Meza, mediocampista central que fue uno de los pilares del equipo durante la temporada 2025. Su continuidad representa un paso importante para sostener una base que le permitió al Rojinegro alcanzar las semifinales de la Reválida y competir hasta las instancias decisivas del torneo.

Con varias piezas ya aseguradas, los próximos movimientos de Douglas Haig apuntan a fortalecer la defensa y el ataque. En ese sentido, la dirigencia trabaja para concretar el regreso del marcador central Lucas López, defensor de Villa Constitución que ya tuvo un ciclo en el club entre 2022 y mediados de 2024 y cuyo último paso fue en Floriana FC de Malta. Su posible vuelta aportaría experiencia, conocimiento del club y solidez a la última línea.

Otro de los objetivos es asegurar la continuidad del defensor pergaminense Agustín Pezzi, quien formó parte de la base del equipo en 2025 y se consolidó en la zaga central del Fogonero. Mantener a Pezzi significaría seguir apostando a jugadores identificados con el proyecto y con la institución.

En ofensiva, el puesto de centro delantero es una de las prioridades a reforzar. El principal apuntado es Matías Vicedo. Si bien en los últimos días su llegada parecía haberse frustrado, en el mundo rojinegro no descartan mantener abierta la posibilidad de concretar su arribo.

De esta manera, Douglas Haig continúa delineando su plantel 2026 con una clara intención: combinar continuidad, refuerzos con experiencia en la categoría y regresos con sentido de pertenencia. Con Sebastián Cejas al mando y el inicio de la pretemporada cada vez más cerca (lunes 26 de enero), el Rojinegro avanza en el mercado de pases con la ilusión renovada de volver a ser protagonista y dar pelea desde el arranque del torneo.