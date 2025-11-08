sábado 08 de noviembre de 2025
    • Fútbol: Boca de Rojas ganó 2-0 a Defensores de Salto y quedó bien posicionado en semifinales Sub-23

    Boca de Rojas venció 2-0 a Defensores, los goles de Luna y Martínez, con buen fútbol los rojenses, llegan con ventaja a la revancha de la próxima semana.

    8 de noviembre de 2025 - 10:56
    Boca de Rojas el vencedor del partido de ida

    Rubén D'andrea
    Defensores de Salto
    Sorteo de capitanes-Boca-Def Salto

    Boca de Rojas venció 2-0, con goles de Luna y Martínez a Defensores de Salto en la ida de semifinales del Torneo 5 Ligas Sub-23, de fútbol.

    Paraná Fútbol Club se consagró campeón del Torneo Clausura “Marcos Barlatay”

    San Pedro: Paraná campeón del Torneo Clausura "Marcos Barlatay" tras vencer 3-1 a Independencia
    La propuesta, gratuita y con contenido teórico-práctico, busca elevar la calidad del deporte local .

    Baradero: Entrega de certificados para entrenadores impulsa la profesionalización deportiva

    Victoria sólida para Boca de Rojas

    El elenco rojense abrió el marcador con una definición de Luna y amplió la ventaja a través de Martínez, quienes capitalizaron las situaciones generadas durante el desarrollo del partido. La presión alta y la intensidad en el mediocampo fueron claves para manejar los tiempos del juego.

    Una serie que promete definición intensa

    Con este triunfo, Boca llegará con ventaja a la revancha que se disputará en territorio saltense. Sin embargo, desde el cuerpo técnico advierten que nada está cerrado y que el rival intentará revertir la historia apoyado por su localía y su gente. El plantel ya prepara una semana de entrenamientos decisiva.

    Douglas picó en punta en la otra semifinal

    En la otra llave del torneo regional, Douglas Haig de Pergamino se impuso como visitante 1 a 0 ante Obras Sanitarias de Arrecifes, quedando bien posicionado para definir en casa. Ambos cruces mantendrán la expectativa hasta el final, con resultados ajustados y gran paridad entre los equipos.

    Boca sueña con disputar la final del Torneo 5 Ligas Sub-23 y dio un paso firme en ese objetivo, aunque todavía resta el capítulo que definirá todo. La próxima semana, en Salto, se conocerá al primer finalista. ¿Habrá festejo rojense o remontada saltense? El fútbol dirá.

