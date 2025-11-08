Fútbol: Boca de Rojas ganó 2-0 a Defensores de Salto y quedó bien posicionado en semifinales Sub-23

Boca de Rojas venció 2-0, con goles de Luna y Martínez a Defensores de Salto en la ida de semifinales del Torneo 5 Ligas Sub-23, de fútbol.
Boca de Rojas venció 2-0, con goles de Luna y Martínez a Defensores de Salto en la ida de semifinales del Torneo 5 Ligas Sub-23, de fútbol.
El elenco rojense abrió el marcador con una definición de Luna y amplió la ventaja a través de Martínez, quienes capitalizaron las situaciones generadas durante el desarrollo del partido. La presión alta y la intensidad en el mediocampo fueron claves para manejar los tiempos del juego.
Con este triunfo, Boca llegará con ventaja a la revancha que se disputará en territorio saltense. Sin embargo, desde el cuerpo técnico advierten que nada está cerrado y que el rival intentará revertir la historia apoyado por su localía y su gente. El plantel ya prepara una semana de entrenamientos decisiva.
En la otra llave del torneo regional, Douglas Haig de Pergamino se impuso como visitante 1 a 0 ante Obras Sanitarias de Arrecifes, quedando bien posicionado para definir en casa. Ambos cruces mantendrán la expectativa hasta el final, con resultados ajustados y gran paridad entre los equipos.
Boca sueña con disputar la final del Torneo 5 Ligas Sub-23 y dio un paso firme en ese objetivo, aunque todavía resta el capítulo que definirá todo. La próxima semana, en Salto, se conocerá al primer finalista. ¿Habrá festejo rojense o remontada saltense? El fútbol dirá.