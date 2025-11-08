Fútbol: Boca de Rojas ganó 2-0 a Defensores de Salto y quedó bien posicionado en semifinales Sub-23

Boca de Rojas el vencedor del partido de ida Rubén D'andrea

Boca de Rojas venció 2-0, con goles de Luna y Martínez a Defensores de Salto en la ida de semifinales del Torneo 5 Ligas Sub-23, de fútbol.

Victoria sólida para Boca de Rojas El elenco rojense abrió el marcador con una definición de Luna y amplió la ventaja a través de Martínez, quienes capitalizaron las situaciones generadas durante el desarrollo del partido. La presión alta y la intensidad en el mediocampo fueron claves para manejar los tiempos del juego.

Una serie que promete definición intensa Con este triunfo, Boca llegará con ventaja a la revancha que se disputará en territorio saltense. Sin embargo, desde el cuerpo técnico advierten que nada está cerrado y que el rival intentará revertir la historia apoyado por su localía y su gente. El plantel ya prepara una semana de entrenamientos decisiva.

Douglas picó en punta en la otra semifinal En la otra llave del torneo regional, Douglas Haig de Pergamino se impuso como visitante 1 a 0 ante Obras Sanitarias de Arrecifes, quedando bien posicionado para definir en casa. Ambos cruces mantendrán la expectativa hasta el final, con resultados ajustados y gran paridad entre los equipos.

Boca sueña con disputar la final del Torneo 5 Ligas Sub-23 y dio un paso firme en ese objetivo, aunque todavía resta el capítulo que definirá todo. La próxima semana, en Salto, se conocerá al primer finalista. ¿Habrá festejo rojense o remontada saltense? El fútbol dirá.

