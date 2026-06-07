Douglas visita a Defensores con la misión de mantener la punta

Douglas Haig afrontará este domingo un compromiso de importancia en la lucha por seguir en la punta de la Zona 1 del Torneo Federal A . Desde las 15:30 visitará a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en el estadio “Salomón Boeseldín”, por la duodécima fecha, con arbitraje del cordobés César Ceballo.

El conjunto pergaminense llega a este encuentro buscando volver a sumar de a tres luego de tres presentaciones sin triunfos. Después de un arranque arrollador, con seis victorias consecutivas y siete en las ocho primeras fechas, el equipo dirigido por Sebastián Cejas atravesó su momento más complicado del año y vio reducir considerablemente la ventaja que había construido en la cima de la tabla.

Las derrotas por 2 a 0 frente a 9 de Julio de Rafaela y Gimnasia de Chivilcoy, ambas en condición de visitante, fueron un golpe inesperado para un equipo que había mostrado una notable regularidad durante gran parte de la primera rueda. En la fecha pasada, el Rojinegro igualó sin goles frente a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay en el Estadio Miguel Morales, resultado que le permitió conservar el liderazgo, aunque ya con apenas un punto de ventaja sobre Sportivo Belgrano de San Francisco.

Douglas encabeza las posiciones con 23 unidades , seguido muy de cerca por Sportivo Belgrano, que suma 22. La diferencia parece mínima si se compara con la que llegó a tener semanas atrás, cuando la distancia respecto de su escolta alcanzó los ocho puntos. Por ese motivo, el partido en Villa Ramallo adquiere una relevancia especial para un equipo que pretende recuperar la confianza y el funcionamiento que lo convirtieron en el gran protagonista del comienzo del torneo.

tabla

La probable formación

Una de las noticias positivas para el cuerpo técnico es la recuperación de dos jugadores importantes. El defensor Mariano Mauri y el mediocampista Martín Caballo volverán a estar a disposición luego de cumplir la fecha de suspensión que recibieron luego de sus expulsiones en la derrota ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.

Ambos se perfilan como alternativas importantes para reforzar una estructura que necesita recuperar solidez y equilibrio, especialmente en condición de visitante, donde Douglas Haig sufrió sus dos derrotas de la temporada.

Durante los entrenamientos de la semana, Sebastián Cejas ensayó diferentes variantes y no dio indicios definitivos sobre la formación titular. Por ese motivo, el equipo para enfrentar a Defensores de Belgrano continúa siendo una incógnita. La probable alineación sería con Facundo Perrone; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Nicolás Canela y Luciano Cuello; Martín Caballo, Brian Meza y Guillermo Pereira o Joaquín Castellano; Elián Tus o Simón Fiorito, Jonatan Palacio y Marcos Giménez o Carlos Arriola.

Un rival fortalecido

Del otro lado estará un Defensores de Belgrano que llega con el ánimo renovado luego de conseguir un importante triunfo como visitante. El equipo dirigido por Gabriel Pieralisi derrotó 2 a 0 a El Linqueño en Lincoln con goles de Mateo Tuset y Enzo Luna, cortando una racha de cuatro partidos sin victorias y recuperando terreno en la lucha por los puestos de clasificación (avanzarán del 1° al 5°). Con 15 puntos, el conjunto de Villa Ramallo ocupa la quinta posición de la Zona 1 y buscará aprovechar la localía para consolidarse en zona de clasificación.

La victoria de la fecha pasada dejó señales positivas para el Granate, que mostró solidez defensiva, orden táctico y eficacia para aprovechar sus oportunidades. Por eso, Douglas Haig deberá afrontar un encuentro exigente ante un rival que atraviesa uno de sus mejores momentos en el torneo.

Una serie clave fuera de casa

El compromiso de este domingo será además el primero de dos encuentros consecutivos como visitante para el Fogonero. Luego de presentarse en Villa Ramallo, el equipo pergaminense volverá a salir a la ruta para enfrentar a El Linqueño por la decimotercera fecha. Esa seguidilla convierte al partido ante Defensores en una oportunidad importante para recuperar terreno fuera de Pergamino y encarar con mayor tranquilidad una etapa del campeonato que puede resultar decisiva.

Con el liderazgo todavía en sus manos y la necesidad de cortar la sequía de triunfos, Douglas Haig afrontará una prueba de carácter en Villa Ramallo. El objetivo será claro: volver a ganar para sostenerse en la cima y reafirmar sus aspiraciones de protagonismo en el Torneo Federal A.