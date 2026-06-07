En el periodismo a veces la verdad está vedada

Hay una idea que sostiene a este diario desde hace 109 años: que lo público le pertenece a la gente, y que esa pertenencia es ilusoria si la gente no puede saber qué pasa adentro de las instituciones que paga, que necesita y de las que, en algún momento, va a depender su vida. La verdad pública no es un lujo del periodismo.

Es la condición para que una comunidad pueda decidir, exigir y cuidarse. Y hay momentos en que esa verdad no fluye sola: hay que ir a buscarla, porque alguien decidió que no salga. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en el Hospital Interzonal General de Agudos San José.

Desde el 1 de mayo, Pergamino vive una situación sin antecedentes en su historia. Empezó planteada como una cuestión presupuestaria, casi contable, fácil de archivar. Pero el periodismo hizo lo que le corresponde: preguntar, volver a preguntar, entrevistar, cruzar datos, no quedarse con la primera versión. Y a medida que se avanzó, el relato oficial se cayó solo. No era el presupuesto. Era algo mucho más simple de nombrar y mucho más difícil de admitir: maltrato.

Maltrato al personal profesional y no profesional de un hospital donde los cargos formales no se cubren, donde se paga con becas y figuras alternativas que precarizan al trabajador, y donde algunos directores todavía encuentran tiempo para hacer política en medio del conflicto. Lo que parecía una crisis acotada a Pediatría fue, en realidad, la punta de un cuadro mucho más grande: la desidia convertida en forma de gestión. Una administración que no informa, que no resuelve y que, frente a la pregunta pública, se cierra.

Una institución que se cierra a la verdad es, por definición, una institución donde el periodismo se vuelve imprescindible.

Diez días a la vista

El mejor ejemplo de por qué esto importa no es una opinión: es un calendario. El cuadro de guardias de Neurocirugía del San José muestra, para junio de 2026, diez días sin cobertura. Diez días en los que un hospital interzonal —el efector de mayor complejidad de la región, el que recibe las derivaciones de toda la zona— no tiene neurocirujano de guardia.

No hace falta ser médico para entender lo que está en juego. Un accidente, un ACV, un traumatismo de cráneo no avisan ni esperan. Detrás de cada uno de esos diez casilleros vacíos hay una familia que, si la urgencia llega ese día, va a chocar contra una ausencia. Ese dato no surge de un comunicado oficial ni de una conferencia de prensa: está ahí, en una grilla, y sigue ahí, porque los diez días siguen sin cubrir. Resolverlo no está en manos del periodismo. Lo que sí le corresponde es lo que estamos haciendo: registrarlo, verificarlo y ponerlo a la vista, para que deje de ser un dato interno. Visibilizar esa ausencia es, muchas veces, lo único que evita que se naturalice.

Los que no pueden hablar

Acá está el corazón de lo que significa esta fecha, y conviene decirlo sin solemnidad pero con seriedad. En el San José hay trabajadores que no quieren dar una nota. No porque no tengan nada para decir, sino porque tienen miedo. Miedo a las represalias, a quedar marcados, a perder la beca con la que sostienen a su familia. El temor no es una sospecha: es el clima que se respira cuando una institución castiga al que habla.

Cuando una persona no puede hablar por temor, alguien tiene que poder hacerlo por ella. Esa es, despojada de todo adorno, la función del periodismo: ser el canal de los que no tienen canal, sostener la pregunta cuando los micrófonos oficiales se apagan, poner en la tapa lo que otros preferirían dejar en un pasillo. No es un privilegio del periodista. Es una responsabilidad, y una que se ejerce con método y con ética: chequear, contrastar, no inventar, no exagerar, proteger a la fuente que se expone. El periodismo serio no grita más fuerte: documenta mejor.

El Estado que vino y no dijo nada

Las autoridades provinciales vinieron a Pergamino. Estuvieron, se mostraron y se fueron sin información oficial y sin una sola medida que permita imaginar un futuro ordenado. Ese silencio también es un mensaje. Una institución pública que no rinde cuentas no se vuelve más eficiente: se vuelve más opaca. Y la opacidad nunca es neutral, porque siempre protege a alguien y siempre desprotege a otro alguien —en este caso, al paciente y al trabajador.

Es difícil no leer ahí un patrón. Porque este mismo modelo de gestión —el del cargo que no se cubre, el de la beca que reemplaza al sueldo, el del que se jacta mientras todo se cae— es el que algunos dirigentes proponen como ejemplo para llevar a la Nación. Conviene tenerlo presente: a hoy, el único candidato a presidente que le queda al peronismo es Axel Kicillof, gobernador de la provincia de la que depende, justamente, el Hospital San José. Lo que se ensaya en Pergamino no es un caso aislado: es una muestra del modelo que se quiere escalar.

Por eso, periodismo

En este Día del Periodista, en LA OPINION elegimos no hablar de nosotros sino de para qué estamos. Estamos para que un calendario de guardias no quede en un cajón. Para que el trabajador que tiene miedo sepa que su silencio no es el final de la historia. Para que la comunidad pueda saber qué le está pasando al hospital del que un día va a depender su vida.

Las gestiones van y vienen. Los directores también; algunos, claramente, sobran. El periodismo, en cambio, con LA OPINION lleva 109 años en esta ciudad haciendo lo mismo: preguntar lo que no se contesta, contar lo que no se quiere contar y poner la verdad pública por encima de la conveniencia de unos pocos. No lo hacemos para festejar la fecha. Lo hacemos porque, mientras haya instituciones que le cierran la puerta a la verdad, va a hacer falta alguien que la mantenga abierta.