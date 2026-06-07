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    • AgroActiva volvió a demostrar por qué es la gran capital del campo argentino

    Con una convocatoria multitudinaria, más de mil expositores y una agenda cargada de negocios, la 32ª edición de AgroActiva cerró ayer en Armstrong.

    7 de junio de 2026 - 07:58
    Miles de visitantes le dieron vida a AgroActiva 2026 que culminó ayer en Armstrong.

    Miles de visitantes le dieron vida a AgroActiva 2026 que culminó ayer en Armstrong.

    AgroActiva

    Luego de cuatro intensas jornadas que reunieron a productores, empresarios, contratistas, técnicos, entidades financieras y funcionarios de distintos niveles del Estado, ayer concluyó la 32ª edición de AgroActiva, la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante de Latinoamérica.

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    La muestra comenzará este miércoles y se extenderá hasta el próximo sábado en Armstrong, Santa Fe.

    Este miércoles abre sus puertas AgroActiva 2026 en Armstrong

    Bajo el lema “Una muestra de lo que somos”, la exposición volvió a convertir a Armstrong en el epicentro de la actividad agropecuaria argentina, congregando a más de 1.100 expositores distribuidos en un predio de 250 hectáreas y recibiendo a cientos de miles de visitantes provenientes de distintos puntos del país y del exterior.

    La edición 2026 tuvo una fuerte impronta vinculada a la innovación tecnológica, la generación de negocios y el financiamiento productivo. Empresas de maquinaria agrícola, agtech, ganadería, servicios, infraestructura, energía y automotrices desplegaron sus principales novedades, en un contexto en el que el sector agropecuario busca consolidar su recuperación y proyectar nuevas inversiones.

    AgroActiva y el campo argentino

    Como ocurre cada año, AgroActiva funcionó como una verdadera vidriera de las tendencias que marcarán el futuro del agro. La incorporación de nuevas tecnologías, la digitalización de procesos, la agricultura de precisión, la inteligencia artificial aplicada al campo y los sistemas de gestión orientados a la eficiencia estuvieron entre los temas más presentes en los distintos espacios de capacitación y exhibición.

    La muestra también volvió a destacarse por la fuerte presencia de entidades bancarias y organismos de financiamiento, que aprovecharon el escenario para presentar líneas crediticias destinadas a la compra de maquinaria, equipamiento e inversiones productivas. En tiempos donde el acceso al crédito resulta determinante para la competitividad del sector, los stands de las principales entidades financieras se transformaron en uno de los puntos de mayor movimiento dentro del predio.

    Entre las novedades de esta edición sobresalieron nuevos espacios vinculados a la producción lechera, la ampliación de los sectores cubiertos para expositores y la realización de actividades orientadas a la innovación y el desarrollo tecnológico. La organización apostó además a fortalecer los ámbitos de vinculación comercial y las rondas de negocios internacionales, consolidando el perfil exportador de la exposición.

    Todos los actores de la cadena

    Más allá de las operaciones comerciales y los anuncios empresariales, AgroActiva volvió a exhibir su capacidad para reunir en un mismo lugar a todos los actores de la cadena agroindustrial. Productores, fabricantes, instituciones, universidades, gobiernos provinciales y nacionales compartieron durante cuatro días un espacio de encuentro donde se debatieron desafíos y oportunidades para uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina.

    La exposición también ratificó su carácter federal. Las calles del predio, identificadas con los nombres de las provincias argentinas, reflejaron una vez más la diversidad de un país productivo que encuentra en AgroActiva uno de sus principales ámbitos de expresión.

    Con el cierre de las puertas de esta edición, Armstrong despidió otra gran fiesta del campo y el balance ya permite afirmar que AgroActiva 2026 volvió a cumplir con su objetivo: ser el lugar donde el agro argentino se encuentra, muestra su potencial y proyecta el futuro de una actividad que continúa siendo uno de los motores fundamentales del desarrollo nacional.

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