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    Multas: un nuevo radar "inteligente" que no se puede esquivar podría llegar a las rutas argentinas

    El sistema de radares calcula la velocidad promedio entre dos puntos y ya se utiliza en varios países europeos para multas de tránsito.

    18 de mayo de 2026 - 15:06
    Los nuevos radares que podrían instalarse en Argentina ya se usan en rutas europeas.&nbsp;

    Los nuevos radares que podrían instalarse en Argentina ya se usan en rutas europeas. 

    FREEPIK

    Un nuevo sistema de radares inteligentes que mide la velocidad promedio de los vehículos a lo largo de un tramo completo de ruta o autopista comenzó a analizarse para su posible implementación en Argentina. La tecnología ya se utiliza en varios países europeos y cambiaría por completo la lógica de las tradicionales fotomultas.

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    Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el sistema funciona mediante radares “punto a punto”, capaces de registrar la patente y el horario exacto en distintos sectores de una traza para calcular cuánto tardó un vehículo en recorrer una determinada distancia.

    A diferencia de los controles tradicionales, estos radares no detectan solamente una infracción puntual. El objetivo es medir el comportamiento del conductor durante todo el trayecto, evitando que los automovilistas reduzcan la velocidad solo al pasar frente a una cámara.

    El modelo ya fue implementado en países como Reino Unido, Italia, España, Austria y Países Bajos, mientras que Uruguay también estudia avanzar con sistemas similares en corredores estratégicos antes de fin de año.

    Cómo funcionan los radares de velocidad promedio

    El sistema instala dos o más cámaras en distintos puntos de una ruta o autopista. Cada dispositivo registra la patente y el horario exacto de paso del vehículo. Con esos datos, el software calcula automáticamente la velocidad promedio del recorrido.

    Si el conductor supera el límite permitido en el tramo controlado, el sistema genera automáticamente la infracción correspondiente.

    Claves del nuevo sistema de control

    Mide la velocidad promedio y no solo un instante puntual.

    Impide evitar multas frenando antes del radar.

    Puede instalarse en rutas y autopistas urbanas.

    Utiliza monitoreo digital y bases de datos integradas.

    Requiere señalización específica en los tramos controlados.

    Especialistas en seguridad vial consideran que esta tecnología puede ayudar a reducir accidentes y fomentar una conducción más constante y previsible. En distintos estudios internacionales, los radares aparecen como herramientas efectivas para disminuir excesos de velocidad y víctimas fatales.

    En Argentina, la iniciativa todavía se encuentra en etapa de análisis y debería atravesar procesos de homologación y aprobación técnica antes de entrar en funcionamiento. De avanzar, marcaría un cambio importante en la forma de fiscalizar la velocidad en las rutas del país.

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