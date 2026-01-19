lunes 19 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Venta de propiedades en Provincia: en 2025 tuvo el mejor año en dos décadas, con los créditos como clave

    Importantes datos sobre el mercado inmobiliario en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires durante los últimos 12 meses.

    19 de enero de 2026 - 16:49
    Importantes datos del mercado inmobiliario en la provincia de Buenos Aires.
    Lee además
    paritaria docente: la feb no acepto la oferta de aumento salarial de la provincia

    Paritaria docente: la FEB no aceptó la oferta de aumento salarial de la Provincia
    La formación de pre-residencia tiene una dedicación parcial, equivalente al 50 por ciento de la carga horaria de un residente.

    Pre-residencias en Pergamino: el Hospital San José abre la inscripción a una formación clave

    Tras un diciembre en el que se registraron 19.253 compraventas de inmuebles el balance anual terminó con un total de 147.393 operaciones, un salto del 29% en comparación con 2024, cuando se habían registrado 114.018 transacciones.

    Mercado inmobiliario

    De este modo, 2025 se ubicó como el año con mayor cantidad de escrituras desde 2005, según cifras del Colegio de Escribanos que analizó Agencia DIB. Más allá del buen 2024, que ya mostraba una recuperación del mercado, otros años positivos en las últimas dos décadas habían sido 2018 con 119.633 ventas.

    Tras ese año y el anterior (128.345 ventas) en el que la política crediticia UVA de Mauricio Macri hizo mover el mercado, todos fueron años a la baja. Sacando la pandemia que rompió el mercado por dos años, el peor de la última década fue 2020 con 55.930 ventas en el territorio bonaerense.

    El impulso de los créditos hipotecarios

    En lo que respecta al mercado hipotecario, durante 2025 se registraron 23.395 operaciones por esta herramienta, un fuerte salto de 173,5% con respecto al año anterior, que cerró con 8.551 transacciones.

    Si bien el crédito fue clave para cerrar un gran año, el último bimestre hubo cierto freno, lo que se convierte en un desafío para el mercado que esto se pueda mantener en el tiempo. La desaceleración se atribuye en parte a ajustes en las tasas de interés, suspensiones parciales de nuevas colocaciones y un contexto macroeconómico más cauteloso.

    En provincia de Buenos Aires

    Si se toman las 147.393 operaciones, casi un 16% de las ventas se hicieron a través de créditos hipotecarios. En 2024, en tanto, solamente un 7,5% se hicieron bajo esta modalidad, similar al 7,6% de 2023 y debajo del 10% de 2022.

    Las cifras del año pasado, sin embargo, están aún lejos de la demanda que se generó en 2017 cuando empujados por esta herramienta, el mercado llegó a concretar el 24% de las ventas mediante hipotecas. Sin embargo, el sistema terminó estallando por la inflación y en 2019, cayó al 6,6% de las operaciones.

    Temas
    Seguí leyendo

    Paritaria docente: la FEB no aceptó la oferta de aumento salarial de la Provincia

    Pre-residencias en Pergamino: el Hospital San José abre la inscripción a una formación clave

    Pronostican un frente tormentoso para Pergamino: ¿Lloverá y bajará la temperatura este domingo?

    El Museo Casa Rosada y el Paleontológico de San Pedro analizaron un manuscrito inédito de Sarmiento

    Organizan un torneo bonaerense de pesca en el arroyo Pergamino

    Desde este viernes hacer la VTV saldrá un 22% más caro

    Las escuelas de Ramallo reciben nuevos bancos y sillas de cara al inicio del ciclo lectivo

    Zárate: El Ministerio de Desarrollo Agrario entregó más de mil plantines en la Casa de la Provincia

    La Provincia habilita a vecinos y pymes a generar energía renovable y vender el excedente

    Paritarias bonaerenses: no hubo acuerdo en la primera reunión

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    En la jornada de hoy llegan a nuestro país más de 5.000 autos provenientes de China y la descarga se realizará en el Puerto de Zárate.

    Más de 5.000 autos provenientes de China llegan al mercado argentino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El adulto agredió a los menores y fue a buscar un cuchillo para intimidarlos. video

    Un adulto agredió a adolescentes y los amenazó con un cuchillo frente a un kiosco céntrico de Pergamino

    Por Alfonso Godoy
    La venta de motos y ciclomotores registró un repunte en todo el país durante el año que pasó, con un crecimiento de más del 30% respecto de lo que había sucedido en 2024. San Nicolás fue parte del boom sobre dos ruedas.

    San Nicolás patentó 2241 motos en 2025 y el mercado creció más de un 30%

    Seguros: robos de vehículos en vacaciones y métodos silenciosos

    Seguros: robos de vehículos en vacaciones y métodos silenciosos

    Venta de propiedades en Provincia: en 2025 tuvo el mejor año en dos décadas, con los créditos como clave

    Venta de propiedades en Provincia: en 2025 tuvo el mejor año en dos décadas, con los créditos como clave

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó a cabo obras en la red general de la ciudad

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó a cabo obras en la red general de la ciudad