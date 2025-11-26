miércoles 26 de noviembre de 2025
    • Calendario escolar 2026: ¿Cómo será en Pergamino y el resto de la Provincia?

    Enterate cuándo cierran las aulas este año y cuándo retoman el próximo año en Pergamino y el resto de la provincia de Buenos Aires.

    26 de noviembre de 2025 - 14:57
    Están las fechas del ciclo lectivo en Pergamino para el año que viene.
    Si bien son dos jurisdicciones autónomas, las fechas serán bien cercanas entre sí. Además, todavía no se conoce al dellate cuál será el calendario para el 2026.

    Cuándo terminan las clases en Provincia

    Según el calendario escolar 2025 oficial, que marca el cierre de este ciclo lectivo, las fechas de finalización varían bastante:

    Cuándo empieza el ciclo lectivo 2026

    Para 2026 las fechas todavía no están publicadas en forma definitiva para todas las jurisdicciones.

    Por lo informado hasta ahora:

    - En Provincia de Buenos Aires, inicial y primaria arrancarían el miércoles 25 de febrero de 2026, mientras que secundaria comenzaría el lunes 2 de marzo.

    Para el resto de las provincias habría que esperar a que cada gobierno local oficialice su calendario. Puede haber ajustes, cambios de última hora, e incluso variaciones según nivel educativo.

