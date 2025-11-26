Calendario escolar 2026: ¿Cómo será en Pergamino y el resto de la Provincia?

Con la llegada de diciembre, también llega el fin de las clases en Pergamino y en todo el territorio de la Provincia.

Según el calendario escolar 2025 oficial, que marca el cierre de este ciclo lectivo, las fechas de finalización varían bastante:

- En la provincia de Buenos Aires , incluido por supuesto Pergamino , terminan el lunes 22 de diciembre.

Cuándo empieza el ciclo lectivo 2026

Para 2026 las fechas todavía no están publicadas en forma definitiva para todas las jurisdicciones.

Por lo informado hasta ahora:

- En Provincia de Buenos Aires, inicial y primaria arrancarían el miércoles 25 de febrero de 2026, mientras que secundaria comenzaría el lunes 2 de marzo.

Para el resto de las provincias habría que esperar a que cada gobierno local oficialice su calendario. Puede haber ajustes, cambios de última hora, e incluso variaciones según nivel educativo.