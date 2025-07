¿Cómo se prepara el Club de Tenis Pergamino para recibir el torneo ITF W35?

-Sí, la gente de la Asociación vino hace aproximadamente un mes y medio, más que nada a ver la infraestructura de las canchas, si tenían las medidas reglamentarias, sobre todo las externas, porque hay que tener una cierta dimensionalidad hacia afuera de las canchas para que se pueda jugar. Desde el primer momento estuvieron más que conformes. Sin embargo, tuvimos que acomodar los flejes por las medidas internas. Esto era algo que nunca se había vuelto a chequear y con la exigencia de un torneo de este calibre, nos tuvimos que poner a medir las canchas internamente. Encontramos algunas diferencias de centímetros y tuvimos que levantarlos todos y volverlos a armar. Pero la realidad es que, en cuanto al visto bueno de la Asociación, el club siempre estuvo en muy buenas condiciones, más que nada por la cantidad de canchas, por la iluminación y por las medidas externas, que están más que bien.

Además, no son exigencias impuestas por la Asociación, pero sí algo que nosotros queremos dejar lindo, pintarlo todo. Desde la Municipalidad nos están dando una mano enorme, y también un montón de socios del club se están moviendo y ayudando. El domingo pasado estuvimos podando todos los árboles del club; y lo estamos dejando lo más lindo posible. También estamos acondicionando los vestuarios para las jugadoras, separando las áreas porque el torneo requiere de una sala para la directora del torneo, una sala para kinesiología, otra para el supervisor arbitral, una sala para las jugadoras, un gimnasio, el cuarto de los cancheros... Es decir, tener toda una infraestructura que, si bien el club la tiene, hay que acomodarla para que quede acorde a un evento de esta magnitud.

-El torneo tendrá un cuadro principal de 32 jugadoras más una clasificación. ¿Cuándo va a comenzar la clasificación?

-Si bien eso lo va a definir Laura Montalvo, la directora del torneo y entrenadora de Julia Riera, que es una exjugadora profesional, la clasificación empezará el domingo 27 con la primera ronda de la qualy. Son tres rondas de qualy, así que creemos que la clasificación se va a extender hasta el martes. El mismo martes, además de la tercera ronda de qualy (que van a ser ocho partidos), se van a jugar algunos partidos del cuadro principal, tanto de singles como de dobles.

-El Club de Tenis de Pergamino cumplirá 99 años en noviembre. ¡Qué lindo sería el año que viene celebrar el centenario con una nueva edición de este torneo!...

-Sí. La realidad es que nos vino bastante bien la idea y la invitación por parte de la Asociación, y la idea de “Juli” (Julia Riera) de traer un torneo a Pergamino. Estaría buenísimo que este primer año salga de la mejor manera, que lo podamos volver a hacer el año que viene, y por qué no pensar hasta en un torneo de mayor calibre o que reparta una mayor cantidad de puntos y de dinero en premios para traer también un mejor nivel de jugadoras.

-Pergamino tiene dos jugadoras en el ranking mundial, Julia Riera (190ª) y Berta Bonardi (815ª), ¿van a estar presentes dentro de la cancha?

-Julia (Riera) no va a estar jugando el torneo; es algo que nosotros tratamos de hacer hincapié cuando la gente nos pregunta, porque no queremos que cuando lleguen al torneo se lleven una sorpresa. Por un tema de ranking, ella no lo va a poder disputar. Hay requisitos para jugar este torneo, que es de menor calibre a los que ella suele jugar. Pero va a estar esa semana presente con nosotros, acompañando. Va a estar presente porque fue la impulsora 100% del torneo, la que empezó a mover todos los hilos para que lo podamos tener este torneo en Pergamino.

Y Berta Bonardi si va a estar jugando el torneo. Ella es nacida en el club, prácticamente. Arrancó a jugar a los 12 años en el club, vive a pocas cuadras. Ella va a estar participando del torneo, lo que no sabemos es si Berta, por el ranking que tiene, va a entrar en el cuadro de forma directa. En caso de que no, se le va a otorgar una invitación por parte de la organización para que directamente juegue el cuadro principal.

Victorio Costa.jpeg Victorio Costa brindó detalles de la organización de este torneo histórico para Pergamino. LA OPINION

-Ya comenzó las ventas de entradas ¿Cómo están organizando el ingreso de público los diferentes días del torneo?

-Sí, las entradas ya están a la venta hace ya unas dos semanas. La venta de entradas es a través de nuestro Instagram oficial, @pergaopen. Hay un link en la biografía del perfil que conduce a un chat de WhatsApp donde se pueden adquirir las entradas. El domingo y lunes de clasificación son gratuitos al público. Como el martes arrancamos con el cuadro principal, es donde se empiezan a cobrar las entradas, que tienen un costo de $2.000 cada día de martes a jueves, $4.000 el viernes y sábado (que son los días de cuartos de final y semifinales de singles y semifinales de dobles), y $7.000 el domingo para la final de singles. Además, tenemos una opción de comprar el abono semanal que sale $15.000.

-Es una linda oportunidad para acercarse y ser parte de este evento internacional que tendrá Pergamino…

-Queremos que la gente pueda venir al club, que lo conozca. Porque si bien hay mucha gente que conoce a Julia (Riera), que conoce a Berta (Bonardi) o que le gusta el tenis, quizás no se ha acercado al club o por ahí juega en otro lado y nunca ha podido pasar una tarde en el club. La realidad es que nosotros queremos que la gente conozca el club más emblemático en cuanto al tenis en la ciudad, por sus 98 años y porque es un club exclusivamente de tenis.

-¿Cuántas canchas van a utilizarse en el torneo?

-Por la cantidad de jugadoras, necesitamos cuatro canchas disponibles para el torneo. Se van a utilizar cuatro de las siete canchas que tiene el club. Otras dos tienen que ser para entrenamiento. Entonces, vamos a estar usando seis de las siete canchas: dos para entrenamiento y cuatro para el torneo. Se necesitan cuatro canchas de domingo a miércoles; a partir del jueves con tres canchas creemos que es suficiente. El viernes son dos canchas, y sábado y domingo es una única cancha la que se necesita.

-Este torneo es un premio a una ciudad que le ha dado mucho al tenis argentino. Paola Suárez, Top 10 en singles y número 1 del mundo en dobles. Julia (Riera) que llegó ya al Top 100 el año pasado y Berta (Bonardi) también en el ranking mundial…

-Sí, tal cual. Ese fue el gran puntapié cuando Julia (Riera) habló con “Mecha” Paz, que es la capitana de la selección nacional de tenis femenino, exjugadora también. Pergamino es una de las pocas ciudades, sacando Capital Federal, que tiene dos tenistas rankeadas a nivel internacional, y con el agregado de Paola (Suárez), es una excusa hermosa para traer un torneo a Pergamino.