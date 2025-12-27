Club Regatas de San Nicolás y La Emilia definen el campeón en General Rojo

Se medirán hoy desde las 17.00 en el estadio “Héctor Ramos” de Gral. Rojo con el objetivo de finalizar el año con un título. Si se registra un empate al cabo de los 90 minutos, habrá penales. El Norte

Regatas de San Nicolás y La Emilia protagonizarán esta tarde la final de la Copa Nicoleña “Daniel Ronco”, en un duelo que promete intensidad y emociones. El partido se disputará desde las 17 en el estadio Héctor Ramos de General Rojo y será dirigido por el árbitro Dylan Suárez.

Regatas y La Emilia, los protagonistas de la final de la Copa Nicoleña El encuentro definitorio reunirá a dos de los equipos más fuertes de la región. La Liga Nicoleña ya organizó tres ediciones previas del certamen, dos de ellas ganadas por Regatas, mientras que la restante quedó en manos de Matienzo por resolución administrativa, sin disputarse la final.

El presente de La Emilia y la búsqueda de cortar una larga racha La Emilia llega con sed de revancha tras perder la final del Torneo Clausura “Héctor Storti” ante Defensores por penales. El Albinegro acumula cuatro finales consecutivas sin títulos y no se consagra campeón desde 2011. En esta Copa Nicoleña eliminó a Los Andes, goleó a 12 de Octubre y superó a Paraná desde los doce pasos.

El camino de Regatas y sus figuras ofensivas Regatas viene de quedar eliminado en semifinales del Clausura, pero mostró solidez en la Copa Nicoleña, donde dejó en el camino a Argentino Oeste, San Martín de Pérez Millán y goleó a Social en semifinales. Además, compite en el Regional Federal Amateur y cuenta con la experiencia goleadora de Juan Cruz Varas como principal referencia ofensiva.

Datos del partido Estadio: Héctor Ramos (General Rojo) Hora: 17.00 Árbitro: Dylan Suárez Asistentes: Martina Fernández y Diego Aguirre Probables formaciones Regatas: Nicolás Dormisch; Andrés Ferrari, Mauro Ressi, Jehiel Argañaraz, Agustín Mazzeo; Ramiro Enneuy, Sebastián González, Blas Marchilli, Tobías Castillo; Lautaro Correa y Juan Cruz Varas. DT: Sergio Barbieri. La Emilia: Gastón Riganti; Lorenzo Cuello o Fabricio Rodríguez, Kerly Merello, Fernando Godoy, Enzo Martínez; Rodrigo Ponce, Diego Brizuela o Diego Luna, Gonzalo Crespo; Fausto Campiotti, Leandro Fernández y Juan Cruz Anastasio. DT: Rogelio Nardoni.

