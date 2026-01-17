sábado 17 de enero de 2026
    • Clausuraron un jardín maternal de Villa Constitución tras viralizarse un video por presunto maltrato infantil

    El Jardín Maternal fue clausurado ante la posibilidad que quede acreditado un caso de maltrato infantil en una causa penal de la Justicia penal santafesina.

    17 de enero de 2026 - 08:53
    Por un presunto caso de maltrato infantil el Jardín Maternal fue clausurado preventivamente por la Municipalidad de Villa Constitución.

    Por un presunto caso de maltrato infantil el Jardín Maternal fue clausurado preventivamente por la Municipalidad de Villa Constitución.

    LA OPINION

    La Municipalidad de Villa Constitución clausuró de manera preventiva el jardín maternal “Manitos a la Obra” luego de presentar una denuncia penal por presunto maltrato infantil, tras la difusión de un video viral que mostraría conductas de riesgo hacia niños de muy corta edad que asistían al establecimiento.

    En un encuentro que resalta la labor de preservación patrimonial en la provincia de Buenos Aires, autoridades del Museo Casa Rosada visitaron el Museo Paleontológico Fray Manuel de Torres de San Pedro para profundizar en el estudio de una carta inédita de Domingo Faustino Sarmiento, hallada recientemente en el Centro de Documentación Histórica de dicha institución.

    El Museo Casa Rosada y el Paleontológico de San Pedro analizaron un manuscrito inédito de Sarmiento
    Desde este viernes y durante el fin de semana, continúan las actividades impulsadas por la Cámara de Turismo, con propuestas gratuitas y pensadas para disfrutar en familia en el Centro de Comercio e Industria. 

    Baile, circo y música en vivo en San Pedro: agenda gratuita para el fin de semana en el Centro de Comercio

    La medida fue dispuesta este martes 13 de enero luego de que autoridades municipales recibieran material audiovisual, compuesto por videos y audios, en los que se observarían situaciones de trato inapropiado y posibles agresiones verbales y físicas hacia niñas y niños que concurrían al jardín maternal “Manitos a la Obra”, ubicado en calle Dorrego 2436, en la ciudad santafesina de Villa Constitución.

    Video de maltrato infantil

    Embed

    Ante la gravedad del contenido y en cumplimiento de los protocolos de protección integral de las infancias, el Municipio realizó una denuncia penal formal ante el Centro Territorial de Denuncias (CTD), poniendo a disposición de la Fiscalía interviniente todo el material recolectado para su análisis judicial.

    En paralelo, y amparados en la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las autoridades municipales resolvieron clausurar preventivamente el establecimiento, como medida urgente de resguardo para evitar cualquier riesgo adicional a los menores que asistían al lugar.

    Desde el Ejecutivo local indicaron que la clausura se mantendrá vigente hasta tanto se esclarezcan los hechos denunciados y avance la investigación judicial. Además, remarcaron que la prioridad absoluta es garantizar la seguridad, integridad física y emocional de los niños y niñas involucrados.

    El caso tomó rápida trascendencia pública luego de que uno de los videos se viralizara en redes sociales, generando una fuerte reacción social y un escrache público contra las personas a cargo del cuidado de los menores. Las imágenes provocaron conmoción en la comunidad y reavivaron el debate sobre los controles en instituciones de cuidado infantil.

    Por el momento, la causa quedó en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si existieron delitos penales y establecer eventuales responsabilidades. Mientras tanto, el Municipio aseguró que acompañará a las familias afectadas y continuará colaborando con la Justicia para el total esclarecimiento del episodio.

    Villa Constitución se encuentra la región que comprende las ciudades del sur santafesino y norte bonaerense que abarcan Pergamino, San Nicolás y Ramallo, por su cercanía y la noticia impacta a la opinión pública zonal.

    En un encuentro que resalta la labor de preservación patrimonial en la provincia de Buenos Aires, autoridades del Museo Casa Rosada visitaron el Museo Paleontológico Fray Manuel de Torres de San Pedro para profundizar en el estudio de una carta inédita de Domingo Faustino Sarmiento, hallada recientemente en el Centro de Documentación Histórica de dicha institución. video

    El Museo Casa Rosada y el Paleontológico de San Pedro analizaron un manuscrito inédito de Sarmiento

    En un encuentro que resalta la labor de preservación patrimonial en la provincia de Buenos Aires, autoridades del Museo Casa Rosada visitaron el Museo Paleontológico Fray Manuel de Torres de San Pedro para profundizar en el estudio de una carta inédita de Domingo Faustino Sarmiento, hallada recientemente en el Centro de Documentación Histórica de dicha institución. video

    El Museo Casa Rosada y el Paleontológico de San Pedro analizaron un manuscrito inédito de Sarmiento
    Por un presunto caso de maltrato infantil el Jardín Maternal fue clausurado preventivamente por la Municipalidad de Villa Constitución.

    Clausuraron un jardín maternal de Villa Constitución tras viralizarse un video por presunto maltrato infantil

