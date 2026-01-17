Clausuraron un jardín maternal de Villa Constitución tras viralizarse un video por presunto maltrato infantil

Por un presunto caso de maltrato infantil el Jardín Maternal fue clausurado preventivamente por la Municipalidad de Villa Constitución.

La Municipalidad de Villa Constitución clausuró de manera preventiva el jardín maternal “Manitos a la Obra” luego de presentar una denuncia penal por presunto maltrato infantil , tras la difusión de un video viral que mostraría conductas de riesgo hacia niños de muy corta edad que asistían al establecimiento.

La medida fue dispuesta este martes 13 de enero luego de que autoridades municipales recibieran material audiovisual, compuesto por videos y audios, en los que se observarían situaciones de trato inapropiado y posibles agresiones verbales y físicas hacia niñas y niños que concurrían al jardín maternal “Manitos a la Obra” , ubicado en calle Dorrego 2436, en la ciudad santafesina de Villa Constitución.

Ante la gravedad del contenido y en cumplimiento de los protocolos de protección integral de las infancias, el Municipio realizó una denuncia penal formal ante el Centro Territorial de Denuncias (CTD), poniendo a disposición de la Fiscalía interviniente todo el material recolectado para su análisis judicial.

En paralelo, y amparados en la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las autoridades municipales resolvieron clausurar preventivamente el establecimiento, como medida urgente de resguardo para evitar cualquier riesgo adicional a los menores que asistían al lugar.

Desde el Ejecutivo local indicaron que la clausura se mantendrá vigente hasta tanto se esclarezcan los hechos denunciados y avance la investigación judicial. Además, remarcaron que la prioridad absoluta es garantizar la seguridad, integridad física y emocional de los niños y niñas involucrados.

El caso tomó rápida trascendencia pública luego de que uno de los videos se viralizara en redes sociales, generando una fuerte reacción social y un escrache público contra las personas a cargo del cuidado de los menores. Las imágenes provocaron conmoción en la comunidad y reavivaron el debate sobre los controles en instituciones de cuidado infantil.

Por el momento, la causa quedó en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si existieron delitos penales y establecer eventuales responsabilidades. Mientras tanto, el Municipio aseguró que acompañará a las familias afectadas y continuará colaborando con la Justicia para el total esclarecimiento del episodio.

Villa Constitución se encuentra la región que comprende las ciudades del sur santafesino y norte bonaerense que abarcan Pergamino, San Nicolás y Ramallo, por su cercanía y la noticia impacta a la opinión pública zonal.