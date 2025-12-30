martes 30 de diciembre de 2025
    • Ciclismo: El nacido en San Pedro Gabriel Pioli brilló en Salto y cerró el año con un triunfo contundente

    El ciclista de San Pedro Gabriel Pioli fue la gran figura de la última competencia del año en la Pista de Cristal de Salto.

    30 de diciembre de 2025 - 17:17
    El ciclista de San Nicolás se quedó con la prueba central del programa organizado por la Comisión Municipal de Ciclismo de Salto.

    La Opinion Semanario

    La Pista de Cristal del Complejo Municipal de Salto fue escenario de la última carrera del calendario ciclístico anual, una jornada marcada por el alto nivel competitivo y el protagonismo absoluto de los representantes de San Pedro, quienes dominaron la prueba principal y se quedaron con los principales puestos del podio.

    El Servicio Nacional de Manejo del Fuego advirtió sobre condiciones extremas para la propagación de incendios en gran parte del país. San Pedro se encuentra entre las zonas de mayor riesgo, tanto en áreas rurales como en la región isleña.

    San Pedro bajo alerta máxima: Riesgo extremo de incendios forestales y pastizales
    La asamblea de concejales y mayores contribuyentes aprobó esta tarde, con 21 votos afirmativos y 14 negativos, la Ordenanza Impositiva que regirá los montos de las tasas municipales durante el ejercicio 2026. video

    San Pedro: Tenso debate en la Asamblea de Mayores Contribuyentes por el aumento de tasas municipales para 2026

    Gabriel Pioli dominó la prueba principal en Salto

    La competencia fue organizada por la Comisión Municipal de Ciclismo de Salto y fiscalizada por la Asociación Juninense, lo que garantizó un desarrollo ordenado y de jerarquía. En la prueba central, que reunió a las categorías Elite, Elite II, Sub 23 y Junior, Gabriel Pioli desplegó una actuación sobresaliente, marcando el ritmo desde los primeros minutos y sosteniéndolo durante los noventa minutos de carrera.

    Su fortaleza física, sumada a una estrategia inteligente, le permitió despegarse del pelotón y consolidar una ventaja que resultó decisiva. Detrás del ganador arribaron Cristian Monzón y Juan José Paz, ambos también de San Pedro, completando un podio íntegramente sampedrino y ratificando el gran presente del ciclismo local.

    Clasificación completa de la competencia Elite y Junior

    La clasificación final de la prueba principal quedó de la siguiente manera:

    1° Gabriel Pioli (San Pedro)

    2° Cristian Monzón (San Pedro)

    3° Juan José Paz (San Pedro)

    4° Darío Ayala (Colón)

    5° Román Giménez (Colón)

    6° Sebastián Zabala (Pergamino)

    En la categoría Junior, Pioli volvió a destacarse al quedarse con el primer puesto, seguido por Marcial Gómez y Francisco Arias, ambos representantes de Colón, completando una actuación integral que lo posiciona como uno de los ciclistas más destacados de la región.

    Resultados en las categorías Master

    La jornada también tuvo una nutrida participación en las divisionales Master. En Master “A” y “B”, el triunfo fue para Emiliano Galeano de Rojas, escoltado por Cristian Basualdo de San Pedro y Pablo Calvigioni, también de Rojas. Más atrás se ubicaron Matías Lara de Chacabuco y Carlos Britos de Lincoln.

    En la categoría Master “D”, el primer lugar quedó en manos de Mario Giuliano de Arequito, seguido por Jorge Gallo de Pergamino y Juan C. Gómez de Venado Tuerto. Completaron los primeros cinco puestos Pedro Ledesma de Chivilcoy y Jorge Cardozo de San Pedro, en una competencia muy pareja y disputada.

    Con este cierre de temporada, el ciclismo regional despidió el año dejando un balance altamente positivo y confirmando el protagonismo sostenido de los pedalistas sampedrinos en cada escenario donde compiten.

