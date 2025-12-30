Ciclismo: El nacido en San Pedro Gabriel Pioli brilló en Salto y cerró el año con un triunfo contundente

El ciclista de San Nicolás se quedó con la prueba central del programa organizado por la Comisión Municipal de Ciclismo de Salto.

La Pista de Cristal del Complejo Municipal de Salto fue escenario de la última carrera del calendario ciclístico anual, una jornada marcada por el alto nivel competitivo y el protagonismo absoluto de los representantes de San Pedro , quienes dominaron la prueba principal y se quedaron con los principales puestos del podio.

La competencia fue organizada por la Comisión Municipal de Ciclismo de Salto y fiscalizada por la Asociación Juninense, lo que garantizó un desarrollo ordenado y de jerarquía. En la prueba central, que reunió a las categorías Elite, Elite II, Sub 23 y Junior, Gabriel Pioli desplegó una actuación sobresaliente, marcando el ritmo desde los primeros minutos y sosteniéndolo durante los noventa minutos de carrera.

Su fortaleza física, sumada a una estrategia inteligente, le permitió despegarse del pelotón y consolidar una ventaja que resultó decisiva. Detrás del ganador arribaron Cristian Monzón y Juan José Paz, ambos también de San Pedro, completando un podio íntegramente sampedrino y ratificando el gran presente del ciclismo local.

1° Gabriel Pioli (San Pedro)

2° Cristian Monzón (San Pedro)

3° Juan José Paz (San Pedro)

4° Darío Ayala (Colón)

5° Román Giménez (Colón)

6° Sebastián Zabala (Pergamino)

En la categoría Junior, Pioli volvió a destacarse al quedarse con el primer puesto, seguido por Marcial Gómez y Francisco Arias, ambos representantes de Colón, completando una actuación integral que lo posiciona como uno de los ciclistas más destacados de la región.

Resultados en las categorías Master

La jornada también tuvo una nutrida participación en las divisionales Master. En Master “A” y “B”, el triunfo fue para Emiliano Galeano de Rojas, escoltado por Cristian Basualdo de San Pedro y Pablo Calvigioni, también de Rojas. Más atrás se ubicaron Matías Lara de Chacabuco y Carlos Britos de Lincoln.

En la categoría Master “D”, el primer lugar quedó en manos de Mario Giuliano de Arequito, seguido por Jorge Gallo de Pergamino y Juan C. Gómez de Venado Tuerto. Completaron los primeros cinco puestos Pedro Ledesma de Chivilcoy y Jorge Cardozo de San Pedro, en una competencia muy pareja y disputada.

Con este cierre de temporada, el ciclismo regional despidió el año dejando un balance altamente positivo y confirmando el protagonismo sostenido de los pedalistas sampedrinos en cada escenario donde compiten.