Cerca de 31 mil hogares de San Nicolás deberán recalcular sus subsidios energéticos

En San Nicolás cerca de 31 mil hogares alcanzados por bonificaciones especiales. El requisito principal a cumplir será ahora que el ingreso total familiar no supere los $3,9 millones.

El Gobierno nacional oficializó este viernes la creación del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al anterior esquema de segmentación. La medida impacta de lleno en San Nicolás , donde cerca de 31 mil hogares venían accediendo a algún tipo de bonificación en sus facturas de luz y gas y ahora deberán verificar su situación.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 943/2025 publicado en el Boletín Oficial y marca el fin del sistema de segmentación por niveles de ingresos (N1, N2 y N3). A partir de ahora, los subsidios nacionales se unifican bajo un único régimen que apunta a focalizar la asistencia en los hogares con menores ingresos, dejando atrás el esquema transitorio vigente desde 2022.

El nuevo ReSEF también reemplaza al Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE). Sin embargo, las autoridades aclararon que quienes ya estaban inscriptos no deberán realizar una nueva registración, ya que sus datos migrarán automáticamente y podrán ser actualizados a través de la plataforma Mi Argentina o mediante Trámites a Distancia.

Hasta diciembre pasado, en San Nicolás unos 30.774 titulares del servicio eléctrico recibían algún tipo de subsidio, lo que representa el 61% del total de usuarios registrados en el distrito. De ese universo, 16.978 hogares pertenecían al segmento de ingresos bajos y 13.796 al de ingresos medios, mientras que otros 19.683 quedaban excluidos por integrar el nivel de ingresos altos.

En el servicio de gas natural, la distribución era similar, con cerca del 48% de los usuarios alcanzados por beneficios tarifarios. Con la entrada en vigencia del nuevo régimen, todos estos hogares deberán corroborar si cumplen con los criterios actualizados para continuar recibiendo asistencia.

Requisitos para acceder a los subsidios energéticos

Según los anexos del decreto, el principal requisito para acceder al beneficio será que el ingreso total del grupo familiar no supere el equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo de cuatro integrantes. De acuerdo con el último dato del Indec, ese umbral ronda actualmente los $3,9 millones mensuales.

Desde el Gobierno señalaron que este criterio permitirá sostener la ayuda a los hogares más vulnerables y, al mismo tiempo, revisar la situación de quienes hasta ahora accedían a descuentos parciales. Los montos y porcentajes de bonificación se actualizarán periódicamente, en función de la evolución de los indicadores económicos.