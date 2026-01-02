viernes 02 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Cerca de 31 mil hogares de San Nicolás deberán recalcular sus subsidios energéticos

    Con la puesta en marcha del nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, en San Nicolás se redefine quiénes acceden a tarifas bonificadas.

    2 de enero de 2026 - 17:02
    En San Nicolás cerca de 31 mil hogares alcanzados por bonificaciones especiales. El requisito principal a cumplir será ahora que el ingreso total familiar no supere los $3,9 millones.

    En San Nicolás cerca de 31 mil hogares alcanzados por bonificaciones especiales. El requisito principal a cumplir será ahora que el ingreso total familiar no supere los $3,9 millones.

    Google-ilustrativa

    El Gobierno nacional oficializó este viernes la creación del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al anterior esquema de segmentación. La medida impacta de lleno en San Nicolás, donde cerca de 31 mil hogares venían accediendo a algún tipo de bonificación en sus facturas de luz y gas y ahora deberán verificar su situación.

    Lee además
    Tal como informó la empresa Vercelli Hnos. S. A., desde el jueves 1° de enero rigen los nuevos horarios de verano en las líneas de colectivos urbanos. La medida alcanza a todos los servicios que circulan dentro de la ciudad.

    San Nicolás: Ya rige el horario de verano para las líneas de colectivo urbano
    Tal como estaba acordado, el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás será durante varios años más sede de la muestra agroindustrial Expoagro.

    Exponenciar ratificó que Expoagro seguirá realizándose en San Nicolás pese a la concesión de Costa Salguero

    Nuevo esquema de subsidios energéticos: qué cambia

    La medida quedó formalizada a través del Decreto 943/2025 publicado en el Boletín Oficial y marca el fin del sistema de segmentación por niveles de ingresos (N1, N2 y N3). A partir de ahora, los subsidios nacionales se unifican bajo un único régimen que apunta a focalizar la asistencia en los hogares con menores ingresos, dejando atrás el esquema transitorio vigente desde 2022.

    El nuevo ReSEF también reemplaza al Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE). Sin embargo, las autoridades aclararon que quienes ya estaban inscriptos no deberán realizar una nueva registración, ya que sus datos migrarán automáticamente y podrán ser actualizados a través de la plataforma Mi Argentina o mediante Trámites a Distancia.

    Impacto del ReSEF en los hogares de San Nicolás

    Hasta diciembre pasado, en San Nicolás unos 30.774 titulares del servicio eléctrico recibían algún tipo de subsidio, lo que representa el 61% del total de usuarios registrados en el distrito. De ese universo, 16.978 hogares pertenecían al segmento de ingresos bajos y 13.796 al de ingresos medios, mientras que otros 19.683 quedaban excluidos por integrar el nivel de ingresos altos.

    En el servicio de gas natural, la distribución era similar, con cerca del 48% de los usuarios alcanzados por beneficios tarifarios. Con la entrada en vigencia del nuevo régimen, todos estos hogares deberán corroborar si cumplen con los criterios actualizados para continuar recibiendo asistencia.

    Requisitos para acceder a los subsidios energéticos

    Según los anexos del decreto, el principal requisito para acceder al beneficio será que el ingreso total del grupo familiar no supere el equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo de cuatro integrantes. De acuerdo con el último dato del Indec, ese umbral ronda actualmente los $3,9 millones mensuales.

    Desde el Gobierno señalaron que este criterio permitirá sostener la ayuda a los hogares más vulnerables y, al mismo tiempo, revisar la situación de quienes hasta ahora accedían a descuentos parciales. Los montos y porcentajes de bonificación se actualizarán periódicamente, en función de la evolución de los indicadores económicos.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Ya rige el horario de verano para las líneas de colectivo urbano

    Exponenciar ratificó que Expoagro seguirá realizándose en San Nicolás pese a la concesión de Costa Salguero

    San Nicolás: Más allá del acero, Ternium fortaleció educación, cultura y deporte durante 2025

    Alerta verano: el calor será más intenso de lo habitual y Pergamino está entre las zonas afectadas

    San Nicolás: El Consejo Escolar definió los menús para las Escuelas abiertas en verano

    "San Nicolás en datos": el Municipio presentó su balance 2025 y resaltó avances en áreas clave

    San Nicolás: pidieron juicio oral para ocho acusados por una organización narco

    San Nicolás inicia en enero la vacunación contra el virus sincicial respiratorio

    San Nicolás: La movilidad urbana subió más del 30% en 2025 y encareció moverse por la ciudad

    Dolor y fe en Pergamino por la partida del padre Jorge Lamas, pastor cercano y servidor incansable

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Tal como informó la empresa Vercelli Hnos. S. A., desde el jueves 1° de enero rigen los nuevos horarios de verano en las líneas de colectivos urbanos. La medida alcanza a todos los servicios que circulan dentro de la ciudad.

    San Nicolás: Ya rige el horario de verano para las líneas de colectivo urbano

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El puerto de San Pedro mantiene su actividad operativa con el arribo de un buque de ultramar para la exportación de granos y la presencia de maquinaria especializada para el mantenimiento de la vía navegable, informaron hoy fuentes portuarias.

    Puerto de San Pedro: Un buque liberiano exporta más de 31 mil toneladas de trigo
    El verano se juega en la arena, pero se gana con los beneficios de Banco Macro

    El verano se juega en la arena, pero se gana con los beneficios de Banco Macro

    En San Nicolás cerca de 31 mil hogares alcanzados por bonificaciones especiales. El requisito principal a cumplir será ahora que el ingreso total familiar no supere los $3,9 millones.

    Cerca de 31 mil hogares de San Nicolás deberán recalcular sus subsidios energéticos

    Aldana López, Walter Juárez, Pablo Ivalo y la pareja de danza María Córdoba y Nicolás Giménez.
    Cultura y espectáculos

    Rumbo a Cosquín: representantes de Pergamino buscan destacarse a nivel nacional

    El corrimiento de las cabinas de peaje era una deuda pendiente del Ejecutivo municipal ya que dos de las principales rutas del país atraviesan nuestro Partido pero con cabinas de peaje que lo dividían.

    Zárate: Avanza el corrimiento de peajes y una nueva empresa se prepara para hacerse cargo de la Ruta 12