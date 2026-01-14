Censo ambiental en San Pedro: casi el 80% de los residuos en la costa bonaerense son plásticos

Un censo ambiental realizado en distintos puntos de la costa bonaerense reveló un dato alarmante: casi ocho de cada diez residuos hallados son plásticos. El estudio, que incluyó relevamientos en San Pedro y otras localidades, confirmó un incremento interanual de la contaminación y encendió alertas sobre sus efectos en los ecosistemas costeros.
Plásticos en la costa bonaerense: un problema que no se detiene
El informe de la Red Costera Bonaerense (Recobo) indicó que el 78,36% de los residuos registrados entre septiembre y octubre de 2025 correspondieron a plásticos, superando el 74,05% del año anterior. En total se contabilizaron 39.826 desechos sobre una superficie de más de 172 mil metros cuadrados en 17 municipios costeros.
Colillas y restos de pesca, entre los desechos más dañinos
Tras los fragmentos plásticos —que representaron el 27,32% del total— se ubicaron las colillas de cigarrillo, con el 21,34%. Estos residuos liberan sustancias tóxicas que deterioran el agua y afectan a la fauna. También se detectaron redes, sogas y elementos de pesca que provocan enmalles y lesiones graves en animales marinos.
Impacto ambiental y riesgos para la biodiversidad marina
Especialistas advirtieron que una gran cantidad de aves, tortugas y mamíferos marinos sufren obstrucciones y desnutrición al ingerir plásticos que confunden con alimento. Desde organizaciones ambientales remarcaron la necesidad de reforzar políticas de prevención y concientización para reducir el ingreso de residuos de origen humano al ambiente costero.