miércoles 14 de enero de 2026
    • Censo ambiental en San Pedro: casi el 80% de los residuos en la costa bonaerense son plásticos

    Un relevamiento de la Red Costera Bonaerense detectó un aumento sostenido de residuos plásticos en las costas de San Pedro, con fuerte impacto ambiental.

    14 de enero de 2026 - 07:35
    Un reciente estudio impulsado por la Red Costera Bonaerense (Recobo), que incluyó un exhaustivo relevamiento en la zona ribereña de San Pedro, determinó que ocho de cada diez residuos hallados en las costas de la provincia corresponden a plásticos.

    Un reciente estudio impulsado por la Red Costera Bonaerense (Recobo), que incluyó un exhaustivo relevamiento en la zona ribereña de San Pedro, determinó que ocho de cada diez residuos hallados en las costas de la provincia corresponden a plásticos.

    notisanpedro.info

    Un censo ambiental realizado en distintos puntos de la costa bonaerense reveló un dato alarmante: casi ocho de cada diez residuos hallados son plásticos. El estudio, que incluyó relevamientos en San Pedro y otras localidades, confirmó un incremento interanual de la contaminación y encendió alertas sobre sus efectos en los ecosistemas costeros.

    Plásticos en la costa bonaerense: un problema que no se detiene

    El informe de la Red Costera Bonaerense (Recobo) indicó que el 78,36% de los residuos registrados entre septiembre y octubre de 2025 correspondieron a plásticos, superando el 74,05% del año anterior. En total se contabilizaron 39.826 desechos sobre una superficie de más de 172 mil metros cuadrados en 17 municipios costeros.

    Colillas y restos de pesca, entre los desechos más dañinos

    Tras los fragmentos plásticos —que representaron el 27,32% del total— se ubicaron las colillas de cigarrillo, con el 21,34%. Estos residuos liberan sustancias tóxicas que deterioran el agua y afectan a la fauna. También se detectaron redes, sogas y elementos de pesca que provocan enmalles y lesiones graves en animales marinos.

    Impacto ambiental y riesgos para la biodiversidad marina

    Especialistas advirtieron que una gran cantidad de aves, tortugas y mamíferos marinos sufren obstrucciones y desnutrición al ingerir plásticos que confunden con alimento. Desde organizaciones ambientales remarcaron la necesidad de reforzar políticas de prevención y concientización para reducir el ingreso de residuos de origen humano al ambiente costero.

    Temas
