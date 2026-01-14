Censo ambiental en San Pedro: casi el 80% de los residuos en la costa bonaerense son plásticos

Un reciente estudio impulsado por la Red Costera Bonaerense (Recobo), que incluyó un exhaustivo relevamiento en la zona ribereña de San Pedro, determinó que ocho de cada diez residuos hallados en las costas de la provincia corresponden a plásticos. notisanpedro.info

Un censo ambiental realizado en distintos puntos de la costa bonaerense reveló un dato alarmante: casi ocho de cada diez residuos hallados son plásticos. El estudio, que incluyó relevamientos en San Pedro y otras localidades, confirmó un incremento interanual de la contaminación y encendió alertas sobre sus efectos en los ecosistemas costeros.

Plásticos en la costa bonaerense: un problema que no se detiene El informe de la Red Costera Bonaerense (Recobo) indicó que el 78,36% de los residuos registrados entre septiembre y octubre de 2025 correspondieron a plásticos, superando el 74,05% del año anterior. En total se contabilizaron 39.826 desechos sobre una superficie de más de 172 mil metros cuadrados en 17 municipios costeros.

Colillas y restos de pesca, entre los desechos más dañinos Tras los fragmentos plásticos —que representaron el 27,32% del total— se ubicaron las colillas de cigarrillo, con el 21,34%. Estos residuos liberan sustancias tóxicas que deterioran el agua y afectan a la fauna. También se detectaron redes, sogas y elementos de pesca que provocan enmalles y lesiones graves en animales marinos.

Impacto ambiental y riesgos para la biodiversidad marina Especialistas advirtieron que una gran cantidad de aves, tortugas y mamíferos marinos sufren obstrucciones y desnutrición al ingerir plásticos que confunden con alimento. Desde organizaciones ambientales remarcaron la necesidad de reforzar políticas de prevención y concientización para reducir el ingreso de residuos de origen humano al ambiente costero.

