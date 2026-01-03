Blanc Home: la blanquería que conquistó a Pergamino y ya proyecta un nuevo local a medida

Ubicado en Alberti 659, entre Mitre y Saavedra, Blanc Home se transformó rápidamente en una opción elegida tanto para compras cotidianas como para regalos.

Desde hace poco más de un año y medio, Blanc Home viene marcando presencia en Pergamino con una propuesta que combina calidad, variedad y atención personalizada. Ubicado en Alberti 659, entre Mitre y Saavedra, el local se transformó rápidamente en una opción elegida tanto para compras cotidianas como para regalos, especialmente en fechas clave como las fiestas de fin de año.

“La verdad que súper bien, superó nuestras expectativas, sobre todo que nos hayan tenido en cuenta para los regalos navideños, desde infantiles hasta para adultos”, destaca Anahí García, responsable del emprendimiento, al hacer un balance de las últimas semanas.

Blanc Home se define como una blanquería integral, donde se puede encontrar todo lo vinculado al rubro textil para el hogar: sábanas, toallas, toallones, cortinas, alfombras y accesorios, a lo que se suma una cuidada selección de aromáticas y sahumerios.

“Somos una blanquería, el rubro completo de blanquería lo van a encontrar todo ahí. Y además tenemos venta de aromáticas”, explica Anahí.

En cuanto a los regalos más elegidos durante las fiestas, la comerciante señala que “primaron mucho las aromáticas, pero también los juegos de toalla y toallón, y los juegos de sábanas, que sabés que siempre hacen falta”.

Horarios y atención personalizada

El local atiende de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 y de 17:00 a 20:30, mientras que los sábados abre de 9:00 a 13:00. Más allá de los productos, uno de los diferenciales de Blanc Home es el trato con el cliente.

“No nos gusta el despacho, nos gusta asesorar, comprender qué necesita cada cliente para ofrecerle el producto adecuado”, remarca Anahí, y agrega que ese acompañamiento es clave para quienes no tienen en claro qué elegir o buscan mejorar su descanso y confort en el hogar.

Un nuevo local orientado a lo hecho a medida

Uno de los anuncios más destacados es la próxima apertura de un segundo local, que estará ubicado en Alberti 602, a apenas media cuadra del comercio actual. Este nuevo espacio estará orientado exclusivamente a trabajos a medida.

“Vamos a estar más enfocados en cortinas roller, textiles, venecianas y distintos sistemas, además de fundas a medida, cortinas de baño, tapicería, respaldos y ese tipo de cosas”, adelanta Anahí. La apertura está prevista para principios de marzo, con la expectativa de inaugurar alrededor del 2 de marzo.

Promociones, descuentos y medios de pago

Blanc Home se destaca también por su política de promociones constantes. “Todas las semanas tenemos promos especiales: dos por uno en distintos productos, y ahora se vienen las liquidaciones de fin de temporada”, señala la responsable del local.

Además, cuentan con descuentos por pago contado y transferencias, cuotas sin interés con tarjetas de crédito y promociones bancarias con Cuenta DNI, Banco Provincia, Banco Nación, Banco Francés, Banco Credicoop y Mutual Card.

Aromáticas: un rubro en crecimiento

Las aromáticas ocupan un lugar central en la propuesta. “Tenemos marcas muy reconocidas como Nanda, Petite Affair y The Candle Shop, que tienen fragancias de larga duración, y también líneas alternativas como Aromanza y Real Essence”, detalla Anahí.

Para la comerciante, este rubro creció porque “no importa cómo esté tu casa: si está bien aromatizada, ya te da calidez, orden y armonía”.

Sábanas: el fuerte de la temporada

Con el calor intenso, las sábanas son protagonistas. “Nuestros fuertes son las sábanas, sobre todo las de puro algodón, porque son más frescas, absorben la transpiración y duran mucho más”, explica.

En ese sentido, brinda una recomendación clave: “Si querés asegurarte una sábana buena, arrancá desde los 144 hilos, especialmente si tiene alto porcentaje de algodón”.

Mirando al otoño-invierno

Aunque el verano recién comienza, el rubro textil ya trabaja con previsión. “En enero estamos a full con otoño-invierno”, comenta Anahí. Para la próxima temporada se impondrán edredones más pesados, telas con textura suave tipo piel y colores neutros como blanco, beige, gris y natural, pensados para combinar y perdurar en el tiempo.

Redes y contacto

Para conocer promociones, ingresos y novedades, Blanc Home invita a seguir sus redes sociales en Instagram (@blanchomeok) y Facebook, o acercarse directamente al local. “Si sos de Pergamino, lo mejor es venir y descubrir todo”, concluye Anahí.

Con una propuesta en crecimiento y un nuevo espacio en camino, Blanc Home reafirma su lugar como una de las opciones más completas y asesoradas en blanquería y decoración para el hogar en la ciudad.