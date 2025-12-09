martes 09 de diciembre de 2025
    • Baradero: joven murió tras ser hallado brutalmente golpeado en la vía pública

    En Baradero Didier Podestá Deleglise fue encontrado con múltiples golpes y trasladado al hospital, donde falleció. La familia pide colaboración para esclarecer el caso.

    9 de diciembre de 2025 - 20:10
    Un joven de Baradero, Didier Podestá Deleglise, fue encontrado tirado y gravemente golpeado en la vía pública.En el día de hoy falleció

    Pablo Casas

    Un joven de Baradero, Didier Podestá Deleglise, falleció tras ser hallado gravemente golpeado en la vía pública. Fue trasladado al Hospital Municipal en estado crítico y, pese a los esfuerzos médicos, no sobrevivió. La investigación busca determinar cómo y quiénes fueron responsables de la brutal agresión sufrida.

    Hallazgo y traslado al hospital

    Didier fue encontrado tirado en la vía pública, con severas lesiones en distintas partes del cuerpo. Fue trasladado de inmediato al Hospital Municipal, donde ingresó en estado crítico y sufrió varios paros cardiorrespiratorios. Pese a los esfuerzos médicos, falleció como consecuencia de los golpes recibidos.

    Declaraciones de la familia y denuncia

    La madre del joven relató el dolor y acusó irregularidades en el manejo del caso, asegurando que su hijo no presentaba lesiones en su primer ingreso al hospital. “Lo agarraron a cachiporrazos. La cabeza, los brazos, los riñones… todo destruido”, expresó, solicitando que se investigue la participación de terceros.

    Investigación en curso y pedido de colaboración

    La causa se encuentra bajo investigación judicial. La familia pide a la comunidad que aporte información sobre los hechos, especialmente sobre movimientos sospechosos cerca de Plaza Torre, último lugar donde Didier fue visto. Las autoridades buscan reconstruir los momentos previos a la agresión y determinar responsabilidades.

