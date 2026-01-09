Baradero: Denuncian posibles irregularidades en las viandas del Hogar del Niño y el Hospital Municipal

El concejal Marcelo Daubian, del espacio Hechos, confirmó que presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires

El concejal de Baradero , Marcelo Daubian, del espacio Hechos , confirmó que presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires por posibles irregularidades en la contratación y prestación del servicio de viandas destinadas al Hogar del Niño y al Hospital Municipal, tras advertir inconsistencias en costos, cantidades y calidad de los alimentos.

En diálogo con FM Tiempo, Daubian explicó que la presentación ante el Tribunal de Cuentas no es un hecho aislado, sino el resultado de un seguimiento que viene realizando desde hace tiempo. “Es una denuncia en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires por el tema viandas. Yo vengo desde hace largo tiempo con esto”, afirmó.

Según relató, ante los cuestionamientos públicos se intentó justificar el gasto señalando que “comía mucha gente y que se gastaba mucha plata”. Sin embargo, el edil sostuvo que esa explicación nunca fue respaldada con información concreta. Por ese motivo, realizó un pedido formal solicitando el detalle del consumo de alimentos de los últimos tres meses tanto en el Hogar del Niño como en el Hospital Municipal, con el objetivo de verificar cantidades reales y costos efectivos del servicio.

“Pedí esos datos para ver si realmente comen de más y analizar el costo de las viandas, pero nunca lo respondieron”, remarcó, señalando que la falta de respuestas fue uno de los factores determinantes para avanzar con la denuncia.

Licitaciones, una sola empresa y cambios en la calidad

Otro de los puntos centrales expuestos por Daubian tiene que ver con el mecanismo de contratación del servicio. Según explicó, durante un largo período las licitaciones se realizaron de manera trimestral y siempre se presentó una única empresa oferente. “A mitad de año se empiezan a hacer bimestralmente porque, si no, se tenía que realizar una licitación pública”, indicó.

De acuerdo con su relato, la situación cambió recién en el mes de noviembre, cuando se presentó una segunda empresa y resultó adjudicataria del servicio. “Ahí las viandas mejoran en calidad y en el servicio”, aseguró el concejal, sugiriendo que la competencia tuvo un impacto directo en la prestación.

Para Daubian, este dato refuerza la necesidad de revisar en detalle cómo se llevaron adelante las contrataciones previas y si el municipio obtuvo realmente el mejor servicio posible para instituciones que albergan niños y pacientes internados.

Diferencias en las cantidades y posible gasto injustificado

El edil también puso el foco en las diferencias detectadas entre la cantidad de viandas contratadas y la cantidad real de personas que deberían recibirlas. “Después nos enteramos de que la cantidad de viandas no coincidía con la cantidad de pacientes en el hospital”, sostuvo.

En el caso del Hogar del Niño, detalló que allí residen entre 21 y 22 chicos, pero que se registraban alrededor de 70 viandas diarias. “Cuando con 50 lo cubrirías tranquilamente. Yo creo que hay gastos injustificados”, afirmó, dejando entrever la posibilidad de un uso ineficiente o irregular de los recursos públicos.

Ante la ausencia de explicaciones oficiales y de respuestas a los pedidos de informes, Daubian decidió elevar toda la documentación y las observaciones al Tribunal de Cuentas para que sea ese organismo el que determine si existieron o no irregularidades administrativas.

“La realidad los pasa por arriba. Esperemos que los chicos y los internados coman bien. No corresponde que te den un plato de comida incomible”, concluyó el concejal, remarcando que el eje de la denuncia es la calidad de la alimentación y el cuidado de los sectores más vulnerables.