Baradero concentra a los mejores palistas Sub 17 del país rumbo a los Olympic Hopes 2026

Desde el 12 de enero y hasta este jueves, Baradero alberga la Concentración Nacional de Canotaje de Velocidad Sub 17, una convocatoria estratégica orientada a la conformación de los equipos juveniles que representarán a la Argentina en el calendario internacional 2026, con foco en los Olympic Hopes.

Baradero, epicentro del canotaje juvenil argentino Las actividades se desarrollan en las instalaciones del Club de Regatas Baradero, elegido por sus condiciones logísticas y naturales. La concentración reúne a los mejores palistas juveniles del país, en un entorno que potencia el trabajo técnico y físico de alto rendimiento.

Francisco Gutiérrez Actis, presente entre los convocados Entre los seleccionados se destaca Francisco Gutiérrez Actis, del Club Náutico San Pedro, quien accedió a la convocatoria tras su destacado desempeño en el Selectivo Nacional de Velocidad disputado en diciembre de 2025 en General Villegas. Es su segunda participación en una concentración de este nivel.

imagen Entrenamientos exigentes bajo la conducción nacional Bajo la dirección del entrenador nacional Diego Angione, los palistas cumplen rutinas que superan las seis horas diarias. El plan incluye trabajos técnicos en embarcaciones individuales y prácticas en botes de equipo, con el objetivo de optimizar el rendimiento de cara a los compromisos internacionales de 2026.

