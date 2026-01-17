sábado 17 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Baradero concentra a los mejores palistas Sub 17 del país rumbo a los Olympic Hopes 2026

    Baradero es sede de la Concentración Nacional de Velocidad Sub 17, una instancia clave para definir a los juveniles que integrarán los seleccionados argentinos.

    17 de enero de 2026 - 10:56
    Baradero es sede de la Concentración Nacional de Canotaje Sub 17 con vistas a los Olympic Hopes 2026

    Baradero es sede de la Concentración Nacional de Canotaje Sub 17 con vistas a los Olympic Hopes 2026

    fmavenida.com.ar

    Desde el 12 de enero y hasta este jueves, Baradero alberga la Concentración Nacional de Canotaje de Velocidad Sub 17, una convocatoria estratégica orientada a la conformación de los equipos juveniles que representarán a la Argentina en el calendario internacional 2026, con foco en los Olympic Hopes.

    Lee además
    El Municipio de Baradero realizó el sábado 10 de enero una nueva edición de Mercado Raíz en el Paseo del Puerto, consolidando este espacio como un punto de encuentro entre la producción local, la economía circular, el arte y las propuestas recreativas. 

    Mercado Raíz volvió a Baradero y convocó a vecinos con arte, gastronomía y economía circular
    Ireneo Portela se prepara para vivir una de las fiestas más esperadas de su calendario: el Portelazo.

    Se viene el Portelazo en Baradero: Ireneo Portela festeja su 117° aniversario con una gran cena shows en vivo

    Baradero, epicentro del canotaje juvenil argentino

    Las actividades se desarrollan en las instalaciones del Club de Regatas Baradero, elegido por sus condiciones logísticas y naturales. La concentración reúne a los mejores palistas juveniles del país, en un entorno que potencia el trabajo técnico y físico de alto rendimiento.

    Francisco Gutiérrez Actis, presente entre los convocados

    Entre los seleccionados se destaca Francisco Gutiérrez Actis, del Club Náutico San Pedro, quien accedió a la convocatoria tras su destacado desempeño en el Selectivo Nacional de Velocidad disputado en diciembre de 2025 en General Villegas. Es su segunda participación en una concentración de este nivel.

    imagen

    Entrenamientos exigentes bajo la conducción nacional

    Bajo la dirección del entrenador nacional Diego Angione, los palistas cumplen rutinas que superan las seis horas diarias. El plan incluye trabajos técnicos en embarcaciones individuales y prácticas en botes de equipo, con el objetivo de optimizar el rendimiento de cara a los compromisos internacionales de 2026.

    Temas
    Seguí leyendo

    Mercado Raíz volvió a Baradero y convocó a vecinos con arte, gastronomía y economía circular

    Se viene el Portelazo en Baradero: Ireneo Portela festeja su 117° aniversario con una gran cena shows en vivo

    Baradero: Denuncian posibles irregularidades en las viandas del Hogar del Niño y el Hospital Municipal

    Metropol volverá a operar en la Terminal de San Pedro tras el traspaso al Municipio

    San Pedro: Este sábado vuelve Sanpedrock con bandas locales y una noche de música para todos los gustos

    La Federación Agraria de Villa Ramallo cuestionó la tasa al combustible y apuntó a la gestión Poletti

    El Museo Casa Rosada y el Paleontológico de San Pedro analizaron un manuscrito inédito de Sarmiento

    Clausuraron un jardín maternal de Villa Constitución tras viralizarse un video por presunto maltrato infantil

    Baile, circo y música en vivo en San Pedro: agenda gratuita para el fin de semana en el Centro de Comercio

    Seguridad vial: en la primera quincena de enero, casi mil conductores fueron sancionados por alcoholemia

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Por un presunto caso de maltrato infantil el Jardín Maternal fue clausurado preventivamente por la Municipalidad de Villa Constitución.

    Clausuraron un jardín maternal de Villa Constitución tras viralizarse un video por presunto maltrato infantil

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Se pronostica para Pergamino una jornada soleada para este domingo, con temperatura máxima de 26 grados.

    Pronostican un frente tormentoso para Pergamino: ¿Lloverá y bajará la temperatura este domingo?
    Un punto clave es el compromiso de retomar las negociaciones bonaerenses en febrero.

    Kicillof acordó con empleados estatales y la mayoría de docentes el primer aumento salarial

    “Retención de tareas al IOMA, en todas las delegaciones, por los empleados, afiliados y prestadores”; esa es la consigna que dieron a conocer los trabajadores autoconvocados de la delegación IOMA San Nicolás.

    San Nicolás: Autoconvocados de IOMA anuncian retención de tareas por salarios, pagos y atención

    Este sábado, Sanpedrock reúne bandas locales y música para todos los gustos . video

    San Pedro: Este sábado vuelve Sanpedrock con bandas locales y una noche de música para todos los gustos

    La Escuela Municipal de Calistenia está dirigida a personas de ambos sexos a partir de los 6 años de edad y se llevará a cabo los días lunes, miércoles y viernes de 19.30 a 21.00 horas.

    El lunes comienza la Escuela Deportiva de Calistenia