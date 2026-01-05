lunes 05 de enero de 2026
    Baliela llevó tranquilidad: "Baradero no registra hoy ningún caso de hantavirus"

    El director médico del Hospital de Baradero confirmó que no hay contagios activos en la ciudad y brindó detalles sobre la enfermedad.

    5 de enero de 2026 - 12:21
    En medio de la preocupación generada por la aparición de casos de hantavirus en la provincia de Buenos Aires, el director médico del Hospital Municipal de Baradero, Dr. Carlos Baliela, llevó tranquilidad.

    En medio de la preocupación generada por la aparición de casos de hantavirus en la provincia de Buenos Aires, el director médico del Hospital Municipal de Baradero, Dr. Carlos Baliela, llevó tranquilidad.

    Google-ilustrativa

    En medio de la preocupación generada por la aparición de casos de hantavirus en la provincia de Buenos Aires, el director médico del Hospital Municipal de Baradero, Dr. Carlos Baliela, llevó tranquilidad a la comunidad al confirmar que actualmente no se registran casos activos en la ciudad, aunque recordó la importancia de la prevención.

    Situación actual del hantavirus en Baradero

    En diálogo con Tu Radio, Baliela explicó que en Baradero se detectó un caso positivo de hantavirus hace aproximadamente un mes, pero que la persona afectada evolucionó favorablemente y ya fue dada de alta. “No revistió gravedad y hoy no tenemos ningún caso activo en la ciudad”, subrayó el profesional.

    El médico remarcó que el sistema de salud local se mantiene en estado de vigilancia permanente, siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud bonaerense. Esta atención cobra especial relevancia luego de que se confirmara la muerte de un adolescente de 14 años en la provincia a causa de esta enfermedad.

    Qué es el hantavirus y cómo se transmite

    El director médico detalló que el hantavirus es una enfermedad transmitida por determinadas especies de roedores. “El virus se elimina a través de la orina y la materia fecal de las ratas, y puede ser aspirado por el ser humano cuando esas partículas quedan suspendidas en el aire”, explicó.

    Baliela aclaró además que, hasta el momento, no está demostrado que el hantavirus se transmita de persona a persona. “Es una enfermedad infectocontagiosa, pero no hay evidencia científica que confirme la transmisión entre seres humanos”, afirmó, despejando uno de los principales temores que suele surgir ante estos casos.

    Síntomas, riesgos y medidas de prevención

    En cuanto a los síntomas, el profesional indicó que la enfermedad suele comenzar con un cuadro similar a una gripe, con fiebre, malestar general y dolores musculares. Sin embargo, advirtió que puede evolucionar hacia un compromiso pulmonar grave, lo que hace fundamental la consulta médica temprana ante la aparición de signos compatibles.

    Finalmente, Baliela insistió en la importancia de la prevención, especialmente en zonas rurales o con presencia de roedores. Mantener los ambientes limpios y ventilados, evitar el contacto con excrementos de ratas y extremar cuidados en galpones o espacios cerrados son algunas de las recomendaciones clave para reducir el riesgo de contagio.

    Temas
