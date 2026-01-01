Un sujeto baleó a su vecino y la esposa de la víctima apuñaló a la mujer del autor del disparo en Tupac Amaru

Personal policial y del SAME intervinieron en el violento episodio ocurrido en el barrio Tupac Amaru, donde se registraron disparos y agresiones con arma blanca.

Un violento enfrentamiento entre vecinos alteró la tarde del último día del año en el barrio Tupac Amaru, en la zona oeste de Pergamino. Una discusión escaló a un nivel extremo cuando un sujeto baleó a su vecino y, como represalia, la esposa de la víctima atacó con un cuchillo a la pareja del agresor, dejando a dos personas heridas.

Grave intento de suicidio de un joven tras una discusión familiar durante la celebración de Año Nuevo

Dos viudas negras le colocaron somnífero en la bebida a un mecánico para robarle dinero y un teléfono celular

El episodio se registró alrededor de las 17:00 de este miércoles 31 de diciembre en inmediaciones de las calles Bombero Esquivel y Bartolino Sisa, donde un llamado al 911 alertó sobre disparos en una vivienda en el marco de una pelea vecinal que llevaba tiempo acumulando tensiones.

Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrulla se entrevistaron con un joven de 33 años que presentaba una herida de arma de fuego en la espalda, a la altura del omóplato. De acuerdo al informe médico, el proyectil no comprometió órganos vitales y la víctima se encontraba fuera de peligro, salvo complicaciones posteriores.

El SAME trasladó al herido al Hospital Interzonal General de Agudos San José, donde fue asistido por personal médico y quedó en observación, con buen estado general y consciente, con alta prevista a la brevedad.

Las averiguaciones realizadas en el lugar permitieron identificar al presunto agresor, un individuo de 28 años, quien fue aprehendido por el personal policial y quedó a disposición de la Justicia. Durante un rastrillaje efectuado en las inmediaciones no se logró hallar el arma de fuego utilizada en el ataque.

Venganza de la esposa de la víctima

Sin embargo, el conflicto no terminó allí. En represalia por el disparo, la esposa del joven baleado protagonizó un segundo episodio de violencia al atacar con un cuchillo a la pareja del agresor. La mujer sufrió un corte en la zona de la oreja y también debió recibir atención médica, iniciándose una causa penal paralela por lesiones.

De este modo, el enfrentamiento dejó un saldo de víctimas y acusados en ambos núcleos familiares, en una secuencia de hechos que evidenció la gravedad del conflicto vecinal y el nivel de violencia alcanzado.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8, que ya tiene identificados a todos los involucrados y cuenta con testimonios de vecinos que presenciaron los hechos. Intervinieron además peritos de Policía Científica y personal de la DDI.

Este viernes, el fiscal Francisco Furnari indagará al hombre de 28 años aprehendido por el disparo, en el marco de una causa por lesiones agravadas por el uso de arma de fuego, mientras se avanza en la instrucción de las actuaciones correspondientes al ataque con arma blanca.