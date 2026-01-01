jueves 01 de enero de 2026
    Un sujeto baleó a su vecino y la esposa de la víctima apuñaló a la mujer del autor del disparo en Tupac Amaru

    Una discusión vecinal en el barrio Tupac Amaru derivó en disparos y ataques con cuchillo. Hubo un joven baleado y una mujer herida. Investiga la UFI 8.

1 de enero de 2026 - 10:52

    1 de enero de 2026 - 10:52
    Personal policial y del SAME intervinieron en el violento episodio ocurrido en el barrio Tupac Amaru, donde se registraron disparos y agresiones con arma blanca.

    Personal policial y del SAME intervinieron en el violento episodio ocurrido en el barrio Tupac Amaru, donde se registraron disparos y agresiones con arma blanca.

    ARCHIVO LA OPINION

    Un violento enfrentamiento entre vecinos alteró la tarde del último día del año en el barrio Tupac Amaru, en la zona oeste de Pergamino. Una discusión escaló a un nivel extremo cuando un sujeto baleó a su vecino y, como represalia, la esposa de la víctima atacó con un cuchillo a la pareja del agresor, dejando a dos personas heridas.

    Dos viudas negras le colocaron somnífero en la bebida a un mecánico para robarle dinero y un teléfono celular

    Dos viudas negras le colocaron somnífero en la bebida a un mecánico para robarle dinero y un teléfono celular
    Grave intento de suicidio de un joven tras una discusión familiar durante la celebración de Año Nuevo

    Grave intento de suicidio de un joven tras una discusión familiar durante la celebración de Año Nuevo

    El episodio se registró alrededor de las 17:00 de este miércoles 31 de diciembre en inmediaciones de las calles Bombero Esquivel y Bartolino Sisa, donde un llamado al 911 alertó sobre disparos en una vivienda en el marco de una pelea vecinal que llevaba tiempo acumulando tensiones.

    Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrulla se entrevistaron con un joven de 33 años que presentaba una herida de arma de fuego en la espalda, a la altura del omóplato. De acuerdo al informe médico, el proyectil no comprometió órganos vitales y la víctima se encontraba fuera de peligro, salvo complicaciones posteriores.

    Trasladado al Hospital por una ambulancia de Same

    El SAME trasladó al herido al Hospital Interzonal General de Agudos San José, donde fue asistido por personal médico y quedó en observación, con buen estado general y consciente, con alta prevista a la brevedad.

    Las averiguaciones realizadas en el lugar permitieron identificar al presunto agresor, un individuo de 28 años, quien fue aprehendido por el personal policial y quedó a disposición de la Justicia. Durante un rastrillaje efectuado en las inmediaciones no se logró hallar el arma de fuego utilizada en el ataque.

    Venganza de la esposa de la víctima

    Sin embargo, el conflicto no terminó allí. En represalia por el disparo, la esposa del joven baleado protagonizó un segundo episodio de violencia al atacar con un cuchillo a la pareja del agresor. La mujer sufrió un corte en la zona de la oreja y también debió recibir atención médica, iniciándose una causa penal paralela por lesiones.

    De este modo, el enfrentamiento dejó un saldo de víctimas y acusados en ambos núcleos familiares, en una secuencia de hechos que evidenció la gravedad del conflicto vecinal y el nivel de violencia alcanzado.

    La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8, que ya tiene identificados a todos los involucrados y cuenta con testimonios de vecinos que presenciaron los hechos. Intervinieron además peritos de Policía Científica y personal de la DDI.

    Este viernes, el fiscal Francisco Furnari indagará al hombre de 28 años aprehendido por el disparo, en el marco de una causa por lesiones agravadas por el uso de arma de fuego, mientras se avanza en la instrucción de las actuaciones correspondientes al ataque con arma blanca.

    Temas
    Grave intento de suicidio de un joven tras una discusión familiar durante la celebración de Año Nuevo

    Grave intento de suicidio de un joven tras una discusión familiar durante la celebración de Año Nuevo

    Dos viudas negras le colocaron somnífero en la bebida a un mecánico para robarle dinero y un teléfono celular

    Dos viudas negras le colocaron somnífero en la bebida a un mecánico para robarle dinero y un teléfono celular
    Grave intento de suicidio de un joven tras una discusión familiar durante la celebración de Año Nuevo

    Grave intento de suicidio de un joven tras una discusión familiar durante la celebración de Año Nuevo

    Un sujeto baleó a su vecino y la esposa de la víctima apuñaló a la mujer del autor del disparo en Tupac Amaru

    Un sujeto baleó a su vecino y la esposa de la víctima apuñaló a la mujer del autor del disparo en Tupac Amaru

    Nació Octavio, el primer bebé de 2026 en Pergamino, y renovó la emoción del comienzo de un nuevo año

    Nació Octavio, el primer bebé de 2026 en Pergamino, y renovó la emoción del comienzo de un nuevo año

