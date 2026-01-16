Baile, circo y música en vivo en San Pedro: agenda gratuita para el fin de semana en el Centro de Comercio

Desde este viernes y durante el fin de semana, continúan las actividades impulsadas por la Cámara de Turismo, con propuestas gratuitas y pensadas para disfrutar en familia en el Centro de Comercio e Industria.

Desde este viernes y durante todo el fin de semana, el Centro de Comercio e Industria de San Pedro será epicentro de una variada agenda cultural impulsada por la Cámara de Turismo , con actividades gratuitas y accesibles que combinan baile, espectáculos en vivo, circo y recorridos históricos, pensadas para vecinos y visitantes de todas las edades.

El viernes por la noche, el salón del Centro de Comercio e Industria se transformará en una pista de baile con una propuesta de salsa y bachata que promete ritmo y un ambiente distendido. La actividad contará con cantina abierta y está pensada tanto para quienes ya bailan como para quienes desean animarse por primera vez.

Uno de los puntos destacados es que la noche incluye una clase inicial, por lo que no es necesario tener experiencia previa ni asistir en pareja. Los profesores enseñarán los pasos básicos y, una vez finalizada la instancia introductoria, se abrirá el espacio para disfrutar libremente del baile.

El sábado, las actividades continuarán dentro del salón con la presentación del espectáculo Pioneras, decime tango, ¿dónde están?, una propuesta artística que pone en valor el rol femenino en el tango. La entrada tendrá un valor de 15.000 pesos.

Además, durante la misma jornada, se desarrollará una propuesta tanguera organizada por Fernando Picasso, acompañada por música en vivo, lo que permitirá completar una agenda cultural diversa y pensada para distintos públicos, con opciones tanto para quienes disfrutan del baile como para quienes prefieren los espectáculos escénicos.

Circo, actividades al aire libre y visitas guiadas

Durante el sábado y el domingo, entre las 20.00 y las 2.00, se cortará el tramo de la calle Mitre comprendido entre San Martín/Ayacucho y Arnaldo/Facundo Quiroga. Allí se desplegarán espectáculos de circo con funciones destinadas a grandes y chicos, sumando propuestas al aire libre que invitan a recorrer y disfrutar del centro de la ciudad.

El domingo se mantendrán las actividades en espacios abiertos y se sumará música en vivo. En todos los casos habrá cantina, con la posibilidad de consumir algo y colaborar con el sostenimiento de las iniciativas.

En paralelo, desde el viernes hasta el domingo, se desarrollarán visitas guiadas gratuitas por el casco histórico de la ciudad. El recorrido parte desde el Centro de Comercio e Industria y propone conocer edificios emblemáticos, sitios históricos y anécdotas que muchas veces pasan inadvertidas, tanto para turistas como para los propios vecinos. La actividad es abierta y la inscripción se puede realizar directamente en el lugar.