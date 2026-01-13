martes 13 de enero de 2026
    • Alerta en San Pedro: dos ataques de yarará en la última semana y recomendaciones de seguridad

    El Hospital de San Pedro atendió a dos personas mordidas por yarará. Autoridades advierten sobre prevención, cuidados y medidas frente a estas serpientes.

    13 de enero de 2026 - 14:30
    El sistema de salud de San Pedro registró en la última semana dos casos de personas mordidas por serpientes yarará, según confirmó el Dr. José Herbas, jefe del servicio de emergencias del Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa.

    El sistema de salud de San Pedro registró en la última semana dos casos de personas mordidas por serpientes yarará, según confirmó el Dr. José Herbas, jefe del servicio de emergencias del Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa".

    Google

    San Pedro registró en la última semana dos mordeduras de yarará, según confirmó el Dr. José Herbas, jefe de emergencias médicas del Hospital “Dr. Emilio Ruffa”. Uno de los pacientes presentó alteraciones en la coagulación, mientras que la otra víctima decidió retirarse del centro médico pese a las recomendaciones. Las autoridades locales insisten en extremar precauciones.

    Comportamiento estacional de la yarará y factores de riesgo

    El fenómeno de aparición de yararás en zonas urbanas y rurales responde al comportamiento estacional de estos ofidios. Al ser animales de sangre fría, las altas temperaturas aceleran su metabolismo, obligándolos a cazar y alimentarse antes de la llegada del invierno. Según Saverio Gutiérrez, director de Bromatología municipal, la proliferación de pastizales altos y la acumulación de escombros cerca de las viviendas favorece la presencia de roedores, que atraen a las serpientes y aumentan la posibilidad de encuentros con humanos.

    Además, los ejemplares juveniles representan un riesgo adicional, ya que inoculan el veneno sin control, lo que puede generar complicaciones más graves en caso de mordedura. Por eso, las autoridades destacan la necesidad de mantener patios y espacios verdes limpios y con pasto corto.

    Medidas de prevención y cuidados recomendados

    Para minimizar riesgos, las autoridades recomiendan que el personal rural y las personas que transiten áreas con vegetación utilicen botas altas o, en su defecto, refuercen el calzado fino con varias capas de papel o material resistente para dificultar la penetración del veneno.

    Gutiérrez también enfatizó que no se debe atacar ni intentar matar al animal, sino identificarlo correctamente para facilitar el tratamiento médico. Las serpientes venenosas, como la yarará, se distinguen por su cabeza triangular, cuello definido, escamas opacas y marcas en forma de herradura, mientras que las culebras comunes carecen de estas características. Reconocerlas puede ser clave para la atención inmediata tras un incidente.

    Protocolo médico y atención tras una mordedura

    En los recientes ataques atendidos en el Hospital Municipal, ambos pacientes recibieron suero antiofídico siguiendo los protocolos de emergencia. El Dr. Herbas subrayó que es fundamental acudir al hospital inmediatamente después de una mordedura y realizar estudios de coagulación dentro de las primeras 36 horas, ya que la rápida atención médica puede ser determinante para evitar complicaciones graves.

    Se desaconseja totalmente el uso de sueros o tratamientos caseros sin supervisión profesional. La recomendación general es mantener la calma, inmovilizar la zona afectada y acudir a un centro médico especializado. La prevención, sumada a la información y al respeto por estos animales, sigue siendo la mejor estrategia para reducir riesgos.

