viernes 26 de diciembre de 2025
    • Alerta amarilla por lluvias y tormentas en San Nicolás para la madrugada y mañana del sábado

    El SMN advirtió por tormentas para San Nicolás desde la madrugada del sábado, con ráfagas, granizo aislado y lluvias intensas en cortos períodos.

    26 de diciembre de 2025 - 17:32
    Se encuentra vigente una alerta amarilla por lluvias y tormentas, con impacto previsto durante la madrugada y la mañana del sábado 27 de diciembre.

    Se encuentra vigente una alerta amarilla por lluvias y tormentas, con impacto previsto durante la madrugada y la mañana del sábado 27 de diciembre.

    Opinando San Nicolás

    El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas que afectará a San Nicolás durante la madrugada y la mañana del sábado 27 de diciembre. El aviso contempla fenómenos de variada intensidad, con chances de episodios localmente fuertes y acumulados significativos en poco tiempo.

    Alerta amarilla del SMN: qué se espera en San Nicolás

    Según el informe oficial, el área será impactada por tormentas que podrían presentar fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento cercanas a los 70 kilómetros por hora y caída ocasional de granizo. Además, se prevén lluvias intensas en lapsos breves, una combinación que suele generar complicaciones puntuales en zonas urbanas y rurales.

    Los acumulados de precipitación estimados oscilan entre los 20 y 60 milímetros, aunque no se descarta que en sectores específicos esos valores sean superados. Este tipo de eventos suele desarrollarse de manera irregular, con diferencias marcadas entre localidades cercanas.

    Zonas alcanzadas por el fenómeno meteorológico

    El alerta amarilla no se limita únicamente a San Nicolás. El área comprendida incluye también al partido de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, el departamento Constitución, en Santa Fe, y los departamentos de Victoria y Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos.

    La amplitud geográfica del aviso refuerza la posibilidad de tormentas organizadas, con núcleos de mayor intensidad que podrían desplazarse rápidamente, afectando de manera dispar a las distintas localidades de la región.

    Recomendaciones ante lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento

    Ante este tipo de alertas, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante el período de mayor inestabilidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales. También se aconseja circular con precaución, especialmente en rutas y accesos urbanos donde podría registrarse acumulación de agua.

    El aviso fue emitido el 25 de diciembre de 2025 a las 18:41 horas por el Servicio Meteorológico Nacional, que continuará monitoreando la evolución del sistema y actualizando la información en caso de cambios en la intensidad o el alcance del fenómeno.

