86° Expo Rural Pergamino: El campo y la ciudad comienzan a celebrar su fiesta

Esta semana, el predio de la Sociedad Rural de Pergamino se vuelve a vestir de fiesta para recibir a toda la comunidad en una nueva edición de la muestra más esperada del calendario local. Del jueves 11 al domingo 14 de septiembre, la 86° Expo Rural vuelve a abrir sus puertas con una propuesta integral que combina campo , ciudad, entretenimiento y tradición.

A capacidad completa y con muchas novedades, la muestra incluirá propuestas para todos los gustos: la tradicional exposición ganadera, la XV Exposición de Caballos Criollos , el clásico Paseo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios, espectáculos en vivo, gastronomía regional, maquinaria, automotrices, tecnología aplicada al agro, granja educativa y mucho más.

Por primera vez, la exposición contará con una competencia de escuelas agrotécnicas , en la que estudiantes de cinco instituciones de la región participarán con animales criados por ellos mismos, gracias al acompañamiento de la Asociación Argentina de Hereford . Una propuesta que combina aprendizaje, vocación y compromiso con el futuro laboral del agro.

Además, durante jueves y viernes se realizarán visitas guiadas para delegaciones escolares , organizadas junto a la Escuela de Educación Agropecuaria N°1, para que los más jóvenes puedan recorrer y descubrir la muestra en todo su esplendor.

Cuándo y cómo visitar la Expo

La muestra estará abierta al público todos los días de 10 a 19 h. El jueves 11 la entrada será libre y gratuita, mientras que el viernes, sábado y domingo el valor será de $6.000. Con cada entrada paga se participa de sorteos sorpresa, y el domingo se sorteará una moto. Los jubilados con carnet, menores de 12 años y personas con discapacidad ingresan gratis todos los días.

Se invita además a los visitantes a colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a comedores locales a través de la Asociación Civil “X una sonrisa”.

Inauguración oficial y actividades destacadas

La inauguración oficial se realizará el sábado 13 a las 11h, con presencia de autoridades, recorrido institucional y almuerzo. A las 14:30 h, tendrá lugar el tradicional Desfile de Campeones en la pista central.

Durante el domingo, la Expo se despedirá con una tarde de espectáculos musicales en el escenario principal, con artistas locales y una propuesta familiar para cerrar la muestra a puro ritmo.

Sabores, música y encuentro

El Polo Gastronómico, uno de los espacios más concurridos, se renueva con más de 20 propuestas gastronómicas que van desde los clásicos criollos hasta opciones gourmet, vegetarianas, dulces y cervezas artesanales. Estará abierto también por las noches, con AFTERs con DJ y música en vivo el viernes y sábado.

Además, se podrá disfrutar del clásico Rincón Patero del Fortín Pergamino y del restaurante de la muestra, atendido por María del Huerto Hure.

Un esfuerzo colectivo con sello local

“La exposición es de todos, se hace en conjunto con todo Pergamino”, expresó Pedro Jacquelin, presidente de la Sociedad Rural, quien agregó “y ese espíritu se reflejará en cada rincón de la muestra”.

Como todos los años, acompañan la organización la Cámara de Comercio, Industria y Servicios y la Municipalidad de Pergamino, que la declaró de interés municipal, reafirmando su valor como espacio de encuentro, desarrollo y orgullo para el Partido.