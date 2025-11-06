ATE San Pedro alerta por salarios atrasados y grave situación económica de municipales

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de San Pedro emitió un comunicado advirtiendo sobre la “grave situación económica” que atraviesan los empleados municipales. Facebook Ate San Pedro

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de San Pedro emitió un comunicado advirtiendo sobre la “grave situación económica” que atraviesan los empleados municipales. El gremio denunció retrasos en el pago de salarios y cuestionó la insuficiencia de los haberes de las categorías iniciales, que dificultan cubrir necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.

Salarios bajos en categorías iniciales y dificultades económicas Según ATE San Pedro, los empleados municipales que perciben sueldos de las categorías más bajas no logran llegar a fin de mes. La entidad enfatizó que esta situación impide cubrir necesidades básicas y genera un creciente malestar entre los trabajadores.

Retrasos en el pago de haberes y sus consecuencias El gremio destacó que este mes los salarios se abonaron después del cuarto día hábil, provocando inconvenientes en la economía familiar. ATE advirtió que esta demora no debe naturalizarse y criticó que el trabajador quede como “variable de ajuste” en el contexto económico nacional.

Reclamos al Ejecutivo municipal y pedido de mejoras Frente a esta situación, ATE San Pedro solicitó al Ejecutivo local que cumpla con los pagos en tiempo y forma, y que otorgue el mejor aumento posible a los trabajadores. El gremio sostuvo que es fundamental garantizar condiciones salariales dignas para todos los empleados municipales.

