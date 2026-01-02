Pergamino: ¿Qué se debe hacer en caso de hallar en la vía pública un murciélago?

Los murciélagos que habitan en Pergamino y en toda la provincia de Buenos Aires son insectívoros , lo que significa que solo se alimentan de insectos, siendo inofensivos; pero si se observa una adormecido o tirado en el piso es un indicio de que podría llegar a estar enfermo y tener rabia.

De acuerdo a lo que explicaron ayer desde el área de Defensa Civil del Municipio, hay que evitar el contacto directo con las manos; hay que utilizar los guantes o pinzas y es fundamental colocarlo en un recipiente de vidrio para luego entregarlo en la Dirección de Saneamiento Ambiental que atiende en calle Vela 857 o bien llamar al 410002 o al 15667816.

Si se encuentra dentro de un domicilio, se deberá intentar que salga solo. De no ser posible, debe aislarse y llamar al teléfono 147; aunque parezca muerto, no se tendrá que tocarse para evitar la exposición a mordeduras y es fundamental alejar a los niños y mascotas del lugar.

“Enseñar a los niños sobre el riesgo de jugar con murciélagos es uno de los puntos a tener presentes”, explicaron desde Zoonosis de la provincia de Buenos Aires; “pero no es habitual que estos animales estén visibles de día y menos en el piso, siendo en estos casos muy probablemente un animal enfermo, es decir con altas probabilidades de tener y contagiar rabia”, advirtieron.

Si el murciélago mordió a una persona, concurrir inmediatamente al Hospital; “cabe recordar que los murciélagos pueden transmitir la enfermedad de manera indirecta, esto es, a través de perros y gatos. Para prevenir esta situación hay que asegurarse de que estos animales reciben su vacuna antirrábica una vez al año, mantenerlos dentro del hogar y evitar todo contacto con un murciélago caído”, señalaron en el informe.

En caso de que se detecten cambios extraños en el carácter o la conducta del animal, avisar inmediatamente a Veterinaria para que realice los estudios apropiados, aunque es oportuno comunicar que la campaña de vacunación contra la rabia se lleva a cabo todo el año y de manera gratuita.

A estar atentos

Con relación a la presencia de murciélagos insectívoros (única clase existente en la provincia de Buenos Aires) se comunica que por su naturaleza sólo se alimentan de insectos, son inofensivos y útiles para los seres humanos ya que ayudan a controlar el crecimiento de las poblaciones de insectos y por tal motivo no es conveniente eliminarlos sino controlarlos. Son de hábitos nocturnos y crepusculares utilizando para refugiarse en sus horas de descanso (durante el día) lugares muy variados como huecos de árboles, follaje de arbustos, siendo también frecuente encontrarlos en edificios, construcciones, entretechos y aleros.