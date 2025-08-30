San Pedro: El Jardín de Infantes N° 908 celebró 50 años formando generaciones de sampedrinos

Un homenaje a la educación pública desde sus cimientos: La comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 908 de San Pedro celebró esta semana su 50° aniversario con un emotivo acto que reunió a autoridades municipales y provinciales , docentes , familias , alumnos , exalumnos y vecinos .

Fue una jornada de encuentro y memoria para homenajear cinco décadas de compromiso con la educación inicial pública en la ciudad.

El acto contó con la participación del secretario de Gobierno Martín Baraybar , en representación del intendente Cecilio Salazar , acompañado por el director de Educación Alan Ocampo , la jefa regional de Educación Marcela Moré y la jefa distrital Lorena López .

También estuvieron presentes la presidenta del Consejo Escolar, Silvina García , consejeros escolares, la directora del jardín Estela Igelmo , docentes actuales y jubilados, alumnos y familias.

Durante el evento se repasó la historia de la institución, los desafíos superados desde su fundación y la labor de quienes construyeron, día a día, el vínculo entre escuela y comunidad.

Crecimiento, valores y comunidad

Se recordó especialmente la evolución del jardín, desde sus primeras aulas hasta la inauguración del actual edificio en 2015, construido en terrenos cedidos por la Municipalidad de San Pedro, lo que permitió mejorar las condiciones edilicias y ampliar la oferta educativa.

Los discursos destacaron el rol clave de la educación inicial en el desarrollo de la infancia, la vocación del cuerpo docente, y el compromiso de las familias. También se subrayó el valor de la escuela pública como espacio de igualdad, inclusión y oportunidades desde los primeros años.

El intendente Cecilio Salazar hizo llegar un mensaje institucional a toda la comunidad educativa del Jardín N° 908:

“Felicitamos por estos 50 años de compromiso, trabajo y dedicación en la formación de generaciones de sampedrinos”.