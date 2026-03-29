Zárate recibió alcoholímetros para reforzar la seguridad vial y mejorar los controles

El Municipio realizó gestiones ante la subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la Provincia.Política

Zárate dio un paso importante en materia de seguridad vial tras recibir nuevo equipamiento destinado a fortalecer los controles en la vía pública. La iniciativa forma parte de gestiones realizadas ante el gobierno bonaerense para mejorar la prevención y reducir riesgos en el tránsito urbano.

El Municipio concretó la incorporación de alcoholímetros y alómetros, herramientas fundamentales para intensificar los operativos de control en distintos puntos del distrito. La entrega se realizó en el marco de una reunión con autoridades de la subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la Provincia.

Del encuentro participaron el secretario de Gobierno local, Marcelo Torres, junto a la diputada provincial Natalia Blanco y la exdiputada Micaela Morán, quienes avanzaron en distintas gestiones vinculadas a la seguridad vial.

Durante la reunión, los representantes de Zárate dialogaron con el subsecretario de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense, Eduardo Feijoo. Allí se destacó la importancia del trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia para implementar políticas públicas efectivas.

El objetivo principal es fortalecer las tareas de prevención, aumentar los controles y generar mayor conciencia en conductores, en línea con las políticas de seguridad vial impulsadas a nivel provincial.

Avances en el sistema de transporte local

Además del equipamiento, en el encuentro se abordaron distintos aspectos vinculados al sistema de transporte del Partido de Zárate. Las autoridades coincidieron en la necesidad de continuar impulsando mejoras que permitan optimizar el servicio para los vecinos.

Desde el Municipio remarcaron que este tipo de acciones buscan dar respuestas concretas en materia de movilidad urbana, consolidando una agenda de trabajo orientada a mejorar la calidad de vida de la comunidad.