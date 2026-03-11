Un vecino ganó más de $46 millones en el Bingo Oasis Zárate y rompió el récord

La suerte explotó en Zárate, Bingo Oasis pagó más de $46 millones en una sola jugada

La noche del 8 de marzo quedó marcada como un hito para Bingo Oasis Zárate . Una de las máquinas de la sala entregó un premio superior a los $46 millones, convirtiéndose en el pago más alto de su historia y generando una escena de sorpresa y festejo entre los presentes y vecinos de la ciudad zarateña.

El pozo millonario fue otorgado por la popular máquina Lion Link , una de las más elegidas por los visitantes del lugar. El momento en que el progresivo se activó generó una escena cargada de emoción: aplausos, miradas incrédulas y festejos acompañaron al afortunado ganador.

En cuestión de segundos, lo que había comenzado como una noche más de entretenimiento terminó transformándose en un episodio inolvidable para el nuevo millonario de Zárate, quien vio cómo la suerte cambiaba su destino con un premio que superó los $46.000.000 .

El nuevo récord se suma a una seguidilla de premios importantes registrados durante las últimas semanas en la sala de juegos.

El 1 de febrero, la máquina Double Money Link entregó un premio cercano a los $22 millones, que en ese momento se posicionó entre los montos más altos pagados.

Apenas dos días después, el 3 de febrero, la máquina Jewel of the Dragon volvió a sorprender con otro pago millonario de $16 millones, consolidando una racha de premios que despertó gran expectativa entre los visitantes.

Con el reciente pago superior a los $46 millones, la sala acumula más de $84 millones en premios entregados en pocas semanas, reflejando el crecimiento de los pozos progresivos.

Pozos progresivos millonarios que siguen creciendo

Mientras continúan entregándose premios, nuevos progresivos siguen acumulándose y generando expectativa entre quienes visitan la sala para probar suerte.

Entre los pozos más destacados actualmente se encuentran:

88 Fortunes , que supera los $50 millones

Money Link, con un pozo cercano a los $17 millones

En total, los pozos progresivos disponibles en juego superan actualmente los $220 millones, aguardando a sus próximos ganadores.

Con tecnología moderna, un entorno pensado para el entretenimiento y una oferta que combina diversión con la emoción del azar, Bingo Oasis Zárate continúa consolidándose como uno de los espacios elegidos por quienes buscan vivir una experiencia distinta y mantener viva la ilusión de que la próxima gran historia de suerte pueda ocurrir en cualquier momento.