sábado 24 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate: Insisten en recuperar el Centro del Comercio y devolverle protagonismo

    La comisión normalizadora aguarda definiciones legales y convoca a socios y actores del sector para reconstruir la histórica entidad mercantil de Zárate.

    24 de enero de 2026 - 13:09
    La comisión normalizadora aguarda definiciones legales y convoca a socios y actores del sector para reconstruir la histórica entidad mercantil de la ciudad.

    La comisión normalizadora aguarda definiciones legales y convoca a socios y actores del sector para reconstruir la histórica entidad mercantil de la ciudad.

    Google maps

    El proceso de recuperación institucional del Centro del Comercio e Industrias de Zárate avanza con expectativas concretas. A la espera de definiciones clave por parte de la Dirección bonaerense de Personas Jurídicas, la comisión normalizadora comenzó a delinear una etapa de apertura y convocatoria amplia, con el objetivo de restituir el protagonismo histórico de la entidad en la vida económica local.

    Lee además
     El ataque dejó tres personas heridas, entre ellas una adolescente de 17 años que hoy pelea por recuperar la movilidad de una de sus piernas.

    Balearon a una joven modelo en una fiesta en Zárate: identificaron al tirador
    El BYD Changzhou salió de Singapur y, después de semanas de navegación, arribó este lunes con el primer envío de gran escala de la automotriz hacia la Argentina.

    Arribó a Zárate el buque de BYD con casi 7.000 autos eléctricos e híbridos

    Expectativa por las definiciones legales de Personas Jurídicas

    La integrante de la comisión normalizadora, Marcela Budano, explicó que el grupo de trabajo se encuentra aguardando las respuestas formales sobre el funcionamiento de la Cámara, las cuales llegarían a comienzos de febrero. Dichas devoluciones corresponden al expediente ya presentado ante la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, organismo encargado de fiscalizar la situación institucional.

    Según detalló Budano, una vez recibidas las observaciones oficiales, se abrirá una nueva etapa que incluirá la invitación tanto a socios activos como a colaboradores históricos, con el fin de que se involucren directamente en el proceso de normalización y fortalecimiento de la entidad.

    Convocatoria amplia para reconstruir una institución histórica

    “Al Centro del Comercio lo debemos salvar entre todos”, sostuvo la dirigente, al remarcar que la recuperación no puede limitarse a un grupo reducido, sino que debe ser el resultado de un compromiso colectivo del sector mercantil y productivo de la ciudad.

    Budano subrayó que el objetivo central es que la institución vuelva a ocupar el rol que supo tener durante décadas, con una agenda clara de representación gremial, acompañamiento a los comerciantes y presencia activa en los debates económicos locales. En ese sentido, destacó la necesidad de reconstruir la confianza y fortalecer la participación societaria.

    Apoyo sectorial y estrategia Compre Local

    Durante el cierre de 2025, en un clima de camaradería, comerciantes, allegados y referentes de distintos rubros se reunieron en uno de los salones ubicados en Ituzaingó 635 para intercambiar ideas sobre el futuro del Centro del Comercio. Allí se coincidió en la importancia de recuperar el posicionamiento de una entidad “legendaria” para Zárate.

    La dirigente también valoró los respaldos recibidos desde la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), al tiempo que destacó la estrategia de “Compre Local” como eje para potenciar la actividad comercial, una iniciativa que podría articularse con la Intendencia mediante planificaciones conjuntas orientadas al desarrollo económico de la ciudad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Balearon a una joven modelo en una fiesta en Zárate: identificaron al tirador

    Arribó a Zárate el buque de BYD con casi 7.000 autos eléctricos e híbridos

    Zárate entregó nuevas habilitaciones comerciales y sumó impulso a la actividad local

    Sanatorio Anchorena Zárate: guardia las 24 horas y servicios de alta complejidad para la región

    Feria Municipal del Paredón Rosa en Zárate: participación gratuita para emprendedores durante tres meses

    Zárate: El Ministerio de Desarrollo Agrario entregó más de mil plantines en la Casa de la Provincia

    Zárate será sede de las instancias preliminares del Mundial de Tango 2026

    Zárate exime de tasas a jóvenes de 18 a 25 años que inician su primer emprendimiento

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Torneo 6 Ligas de fútbol comenzará el 12 de febrero y el puntapié inicial se realizará en Carmen de Areco. 

    El Torneo 6 Ligas de Fútbol comenzará el 12 de febrero
    La comisión normalizadora aguarda definiciones legales y convoca a socios y actores del sector para reconstruir la histórica entidad mercantil de la ciudad.

    Zárate: Insisten en recuperar el Centro del Comercio y devolverle protagonismo

    Los equipos de básquet de nuestra ciudad ya iniciaron la pretemporada, como el caso de Argentino que se prepara para defender el tricampeonato.

    El Torneo Regional de Básquet se transformó en Liga Provincial y será organizado por la FBB

    Las autoridades solicitaron a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal afectado.

    Ramallo: Operativo especial de tránsito por el festival Rock del País en el Paseo Viva El Río

    Sábado 24 de enero - Versión PDF