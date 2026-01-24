Zárate: Insisten en recuperar el Centro del Comercio y devolverle protagonismo

La comisión normalizadora aguarda definiciones legales y convoca a socios y actores del sector para reconstruir la histórica entidad mercantil de la ciudad.

El proceso de recuperación institucional del Centro del Comercio e Industrias de Zárate avanza con expectativas concretas. A la espera de definiciones clave por parte de la Dirección bonaerense de Personas Jurídicas, la comisión normalizadora comenzó a delinear una etapa de apertura y convocatoria amplia, con el objetivo de restituir el protagonismo histórico de la entidad en la vida económica local.

La integrante de la comisión normalizadora, Marcela Budano, explicó que el grupo de trabajo se encuentra aguardando las respuestas formales sobre el funcionamiento de la Cámara, las cuales llegarían a comienzos de febrero. Dichas devoluciones corresponden al expediente ya presentado ante la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, organismo encargado de fiscalizar la situación institucional.

Según detalló Budano, una vez recibidas las observaciones oficiales, se abrirá una nueva etapa que incluirá la invitación tanto a socios activos como a colaboradores históricos, con el fin de que se involucren directamente en el proceso de normalización y fortalecimiento de la entidad.

“Al Centro del Comercio lo debemos salvar entre todos”, sostuvo la dirigente, al remarcar que la recuperación no puede limitarse a un grupo reducido, sino que debe ser el resultado de un compromiso colectivo del sector mercantil y productivo de la ciudad.

Budano subrayó que el objetivo central es que la institución vuelva a ocupar el rol que supo tener durante décadas, con una agenda clara de representación gremial, acompañamiento a los comerciantes y presencia activa en los debates económicos locales. En ese sentido, destacó la necesidad de reconstruir la confianza y fortalecer la participación societaria.

Apoyo sectorial y estrategia Compre Local

Durante el cierre de 2025, en un clima de camaradería, comerciantes, allegados y referentes de distintos rubros se reunieron en uno de los salones ubicados en Ituzaingó 635 para intercambiar ideas sobre el futuro del Centro del Comercio. Allí se coincidió en la importancia de recuperar el posicionamiento de una entidad “legendaria” para Zárate.

La dirigente también valoró los respaldos recibidos desde la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), al tiempo que destacó la estrategia de “Compre Local” como eje para potenciar la actividad comercial, una iniciativa que podría articularse con la Intendencia mediante planificaciones conjuntas orientadas al desarrollo económico de la ciudad.