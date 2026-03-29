Zárate: El OIEA visitó Atucha II y refuerza la cooperación internacional en seguridad nuclear

El Complejo Nuclear Atucha recibió la visita de Karine Herviou, Directora General Adjunta y Jefa del Departamento de Seguridad Nuclear, Tecnológica y Física del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en el marco de una actividad institucional orientada al intercambio técnico y al fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad nuclear.

El Complejo Nuclear Atucha II de la localidad de Lima , partido de Zárate recibió la visita de una delegación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en una jornada orientada al intercambio técnico y al fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad nuclear, uno de los ejes estratégicos del desarrollo energético argentino.

La comitiva fue encabezada por la Directora General Adjunta y Jefa del Departamento de Seguridad Nuclear, Tecnológica y Física del OIEA, Karine Herviou, quien recorrió las instalaciones de la Central Nuclear Atucha II junto a autoridades nacionales.

Durante la visita, se incluyeron áreas clave como la sala de control, el edificio de turbinas, los transformadores principales y el sistema de toma y descarga de agua del río. Allí se detallaron las características operativas de la central y los estándares de seguridad aplicados en su funcionamiento cotidiano.

El encuentro contó con la participación de la subsecretaria de Políticas Nucleares, Ayelén Giomi; el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Juan Martín Campos; y el titular de la Autoridad Regulatoria Nuclear, Leonardo Sobehart.

Las autoridades brindaron una presentación institucional en la que expusieron el funcionamiento del sistema nuclear argentino, así como las políticas de seguridad, calidad y control que se implementan en las centrales del país.

Cooperación internacional y estándares del OIEA

La jornada concluyó con una reunión de trabajo en la que se abordaron aspectos vinculados a la operación segura de las centrales nucleares, el cumplimiento de estándares internacionales y los procesos de mejora continua.

Desde el sector destacaron que este tipo de intercambios permiten consolidar el vínculo con el OIEA y avanzar en el desarrollo de prácticas alineadas con las exigencias globales en materia de seguridad tecnológica y física.

La visita se enmarca en la cooperación sostenida entre Argentina y el organismo internacional, con el objetivo de promover el uso seguro y responsable de la energía nuclear, en línea con las mejores prácticas de la industria.