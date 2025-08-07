Vuelco en Baradero: un auto chocó una columna pero el conductor salió ileso

El vuelco ocurrió en la zona de Bernabé de San Martín, camino al Parque Industrial. El Renault Sandero terminó volcado y contra una columna de luz trifásica. El conductor fue atendido en el hospital y dado de alta pocas horas después.

Un impactante accidente vial tuvo lugar este miércoles al mediodía en la ciudad de Baradero , cuando un automóvil particular protagonizó un vuelco con colisión contra una columna eléctrica , en la calle Bernabé de San Martín , en dirección al Parque Industrial.

El vehículo siniestrado fue un Renault Sandero , que quedó volcado tras impactar contra una columna de una línea eléctrica trifásica , provocando daños en el tendido y generando un operativo de emergencia.

El director de Defensa Civil, Gabriel Fontanari , confirmó que el conductor “venía circulando hacia el parque industrial cuando perdió el control y terminó impactando contra una columna de una línea trifásica”. También explicó que “se cortó el preensamblado que cruza por la calle, y por eso tuvo que trabajar personal de EDEN; hasta que no se bajó el riesgo, no se podía tocar el vehículo”.

El conductor, único ocupante del rodado, fue derivado de inmediato al Hospital Municipal de Baradero, donde fue evaluado y dado de alta al poco tiempo sin lesiones graves. Más tarde, regresó al lugar para colaborar en la remoción del automóvil.

Causas en evaluación

Fontanari descartó que el estado del pavimento haya sido un factor determinante. “Justo en esa zona, si bien es una realidad el tema de los pozos, está todo liso y no hay pozos”, remarcó.

Por el momento, no se informaron infracciones ni imputaciones. El siniestro quedó bajo análisis de las autoridades locales, aunque todo indica que se trató de una pérdida de control sin intervención de terceros.