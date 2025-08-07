jueves 07 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Vuelco en Baradero: un auto chocó una columna pero el conductor salió ileso

    Un auto volcó tras chocar una columna en Baradero. El conductor fue hospitalizado pero se encuentra fuera de peligro. El tendido eléctrico resultó dañado.

    7 de agosto de 2025 - 11:15
    Vuelco en Baradero: un auto choco una columna pero el conductor salió ileso

    Vuelco en Baradero: un auto choco una columna pero el conductor salió ileso

    LAOPINION

    El vuelco ocurrió en la zona de Bernabé de San Martín, camino al Parque Industrial. El Renault Sandero terminó volcado y contra una columna de luz trifásica. El conductor fue atendido en el hospital y dado de alta pocas horas después.

    Lee además
    Baradero sin internet en escuelas: denuncian abandono y falta de gestión del intendente Esteban Sanzio

    Baradero sin internet en escuelas: denuncian abandono y falta de gestión del intendente Esteban Sanzio
    Nuevo incendio en la zona de islas de Baradero: monitores posibles focos activos

    Nuevo incendio en la zona de islas de Baradero: monitorean posibles focos activos

    Un fuerte impacto, sin heridos

    Un impactante accidente vial tuvo lugar este miércoles al mediodía en la ciudad de Baradero, cuando un automóvil particular protagonizó un vuelco con colisión contra una columna eléctrica, en la calle Bernabé de San Martín, en dirección al Parque Industrial.

    El vehículo siniestrado fue un Renault Sandero, que quedó volcado tras impactar contra una columna de una línea eléctrica trifásica, provocando daños en el tendido y generando un operativo de emergencia.

    Qué dijo Defensa Civil

    El director de Defensa Civil, Gabriel Fontanari, confirmó que el conductor “venía circulando hacia el parque industrial cuando perdió el control y terminó impactando contra una columna de una línea trifásica”. También explicó que “se cortó el preensamblado que cruza por la calle, y por eso tuvo que trabajar personal de EDEN; hasta que no se bajó el riesgo, no se podía tocar el vehículo”.

    El conductor, único ocupante del rodado, fue derivado de inmediato al Hospital Municipal de Baradero, donde fue evaluado y dado de alta al poco tiempo sin lesiones graves. Más tarde, regresó al lugar para colaborar en la remoción del automóvil.

    Causas en evaluación

    Fontanari descartó que el estado del pavimento haya sido un factor determinante. “Justo en esa zona, si bien es una realidad el tema de los pozos, está todo liso y no hay pozos”, remarcó.

    Por el momento, no se informaron infracciones ni imputaciones. El siniestro quedó bajo análisis de las autoridades locales, aunque todo indica que se trató de una pérdida de control sin intervención de terceros.

    Temas
    Seguí leyendo

    Baradero sin internet en escuelas: denuncian abandono y falta de gestión del intendente Esteban Sanzio

    Nuevo incendio en la zona de islas de Baradero: monitorean posibles focos activos

    Persisten focos ígneos frente a San Nicolás y Villa Constitución: temor por viviendas isleñas

    Horror en San Pedro: una nena de 12 años denunció abusos de su padrastro y apuntan contra la madre

    Renunció el jefe regional de ANSES, Lucas Lucero, por listas "sin coherencia" en la interna libertaria

    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, presentó nuevos patrulleros y motos para la policía local

    La explosión en Rosario y "una marca en el corazón para siempre"

    Seguridad vial: más alertas sobre el uso del teléfono al volante generan preocupación

    Toyota Argentina, premiada por su compromiso ambiental: recibió un galardón global de Schneider Electric

    La espera de Sidersa para construir en San Nicolás una nueva acería con una inversión millonaria

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Horror en San Pedro: una nena de 12 años denuncio abusos de su padrastro y apuntan contra la madre por complicidad

    Horror en San Pedro: una nena de 12 años denunció abusos de su padrastro y apuntan contra la madre

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Soledad Aita en el segundo escalón del podio del Medio Maratón disputado en Armstrong.

    Soledad Aita sumó otro podio rumbo a su debut en maratón

    Por Fernando Bongiovanni
    Seguridad vial: compactan motos secuestradas en operativos de control vehicular

    Seguridad vial: compactan motos secuestradas en operativos de control vehicular

    Se hacía pasar por inspector de la ex AFIP y retiraba electrodomesticos en Zárate

    Zárate: se hacía pasar por inspector de la ex AFIP y retiraba electrodomésticos de comercios

    San Cayetano en Pergamino: misa y procesión en honor al santo de la paz, el pan y el trabajo.

    San Cayetano: Pergamino se unió en una plegaria colectiva por trabajo, paz y dignidad

    Osvaldo Piro junto a Susana Rinaldi. 
    Cultura

    El tango está de luto: falleció a los 88 años Osvaldo Piro, una leyenda del bandoneón