Volcó un auto con una familia a bordo en la ruta 178: una mujer salió despedida del vehículo

Un grave siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este lunes en la ruta nacional 178 dejó como saldo a una pareja y sus dos pequeñas hijas hospitalizadas. El accidente se registró alrededor de la 1:30, a la altura del kilómetro 23 de la traza, en cercanías de la Escuela Primaria N° 27, cuando el vehículo en el que viajaban perdió el control y terminó volcado a un costado del camino.

Según fuentes de emergencias, se trató de un Volkswagen Gol Power en el que se trasladaban un hombre de 28 años y una mujer de 30, junto con sus hijas —una niña de 6 años y una bebé de 4 meses—. La familia había partido desde la localidad de Acevedo con destino a Pearson, cuando, por causas que todavía se intentan establecer, el conductor habría perdido el control del vehículo, provocando el despiste y vuelco.

Durante el siniestro, la mujer salió despedida del habitáculo, mientras que las dos niñas fueron rescatadas por su padre, quien logró retirarlas del interior del rodado antes de la llegada de los equipos de auxilio.

En el lugar trabajaron efectivos del Destacamento Manuel Ocampo, junto con bomberos voluntarios de la Unidad N° 12, que acudieron para asistir y asegurar la zona, además de dos ambulancias del SAME y una de la empresa Medicar, que realizaron el traslado de las cuatro personas al Hospital San José de Pergamino para su atención médica.

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre el estado de salud de las víctimas ni el tipo de lesiones sufridas. Las causas del siniestro son materia de investigación, y en el lugar se realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

El tránsito en la zona permaneció reducido durante el operativo de rescate y remoción del vehículo, que terminó con daños de consideración.

El fiscal Francisco Furnari desde la Fiscalía 5 instruyó a los funcionarios judiciales y a la Policía a obtener las pericias que esclarezca el siniestro vial.