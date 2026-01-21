miércoles 21 de enero de 2026
    • Violento robo en el barrio La Amalia: maniataron y golpearon a un adulto mayor para robarle todos sus ahorros

    Dos delincuentes sorprendieron a la víctima cuando sacaba a pasear a sus perros en su casa de calle San Luis. Lo redujeron, lo ataron y escaparon.

    21 de enero de 2026 - 13:34
    El robo ocurrió en una casa del barrio La Amalia, sobre la calle San Luis en la mañana de este miércoles.

    El robo ocurrió en una casa del barrio La Amalia, sobre la calle San Luis en la mañana de este miércoles.

    GOOGLE STREET VIEW

    Un adulto mayor fue víctima de un violento robo calificado este miércoles por la mañana en el barrio La Amalia, cuando dos delincuentes lo sorprendieron en el frente de su vivienda de calle San Luis, lo redujeron, lo maniataron y, tras permanecer cerca de una hora dentro del domicilio, escaparon con dinero en pesos, dólares y otros bienes de valor.

    El hecho ocurrió alrededor de las 7:00, cuando la víctima se encontraba en el jardín delantero de su casa sacando a pasear a sus perros. Según los primeros datos de la investigación, los dos sujetos habrían saltado una reja baja del frente, irrumpiendo sorpresivamente en el sector donde se hallaba el morador.

    Tras reducirlo, los asaltantes ingresaron junto a la víctima al interior de la vivienda, donde lo maniataron y, de acuerdo a las primeras evaluaciones, lo golpearon para exigirle la entrega del dinero que tenía atesorado. Bajo amenazas, le sustrajeron sus ahorros en pesos y dólares, además de otros objetos de valor que encontraron tras revisar distintos ambientes del inmueble.

    Los delincuentes permanecieron cerca de una hora dentro de la propiedad, actuando con tranquilidad y revisando las instalaciones antes de huir del lugar, dejando a la víctima atada e imposibilitada de pedir auxilio.

    Minutos después, la esposa del adulto mayor regresó al domicilio tras realizar unos mandados y encontró a su marido maniatado y con signos de haber sido golpeado. De inmediato lo liberó y dio aviso al 911, lo que motivó la intervención del Comando de Patrulla y personal de la Comisaría Primera.

    La causa quedó en manos de la Fiscalía Nº 6, a cargo del fiscal Fernando Pertierra, quien instruye el expediente bajo la carátula de robo calificado y privación ilegal de la libertad. En el marco de la investigación, interviene la DDI Pergamino, que trabaja en la identificación de los autores del hecho.

    Por disposición del fiscal, peritos de Policía Científica realizaron tareas dentro de la vivienda, con el objetivo de recolectar huellas, rastros y otros elementos de interés que permitan avanzar en la pesquisa y dar con los responsables del violento asalto.

    El auto Toyota Etios quedó seriamente dañado y averiado, pero el conductor fue rescatado en buenas condiciones de salud y lo trasladaron preventivamente al Hospital municipal de Colón.

    Violento choque por alcance entre un auto y un camión en la Ruta 8 a la altura de Colón

    Por Alfonso Godoy

